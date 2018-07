Basket – A Riccione le finali Nazionali per gli scudetti 3×3 : 3×3 Italia. Le finali Nazionali per gli scudetti a Riccione (27-29 luglio) E’ tempo di scudetti per il 3×3 Italia. 64 squadre maschili e 20 femminili da venerdì 27 a domenica 29 luglio giocheranno per conquistarli a Riccione, in piazzale Roma. “E’ lo sport del momento –afferma il presidente FIP Giovanni Petrucci – che si moltiplica ogni giorno e fa avere un record impressionante di praticanti”. E’ senza dubbio ...

Basket - gli italiani che giocheranno nei campionati esteri nella stagione 2018-2019 : Poche novità, ma significative e ovunque. Questo è il responso di ciò che dice la voce “cestisti italiani che giocano fuori dall’Italia”. Gli azzurri in NBA sono sempre due, così come sono tre quelli impegnati in Eurolega, mentre se ne aggiunge uno in Liga Endesa (alias Liga ACB) e un altro nel campionato universitario americano, l’NCAA. Andiamo a vedere il tutto con ordine. DANILO GALLINARI L’ultima stagione del ...

Basket - Mondiali Under 17 femminili : riscatto Italia - battuta la Cina nella seconda del girone. Natali - Gilli e Orsili sugli scudi : Bel successo dell’Italia nella seconda giornata dei Mondiali Under 17 femminili in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Le azzurre hanno superato per 72-57 la Cina nella seconda partita del girone B, raggiungendole nella classifica dello stesso. Martedì, alle 17:15, sarà il Mali a testare nuovamente le ambizioni azzurre. Delle ragazze allenate da Roberto Riccardi si sono messe in particolare luce Giulia Natali con 21 punti, Caterina ...

Salah ci prova col Basket… va decisamente meglio coi piedi! [VIDEO] : Mohamed Salah di certo si districa meglio con i piedi che con le mani, il basket ad occhio e croce non è il suo sport prediletto Mohamed Salah ha provato a darsi al basket, con risultati non certo eccelsi. Durante il ritiro del suo Liverpool, il fenomeno egiziano si è cimentato in alcuni tiri a canestro, mettendo in mostra la sua scarsa dimestichezza con l’attrezzo cestistico. Pizzicato dalle telecamere ha messo mostra dei veri e ...

Juventus - possibile ingresso nel Basket? Lo sapremo il 25 luglio : ...//www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/juve/2018/07/21-45584727/Juventus_senza_limiti_irruzione_nel_mondo_del_basket_/ Chiedi la correzione di questo articolo

Basket - Europei U20 2018 : buona la prima dell’Italia contro la Svezia - finisce 85-71 per gli azzurrini : Esordio vincente agli Europei Under 20 per la nazionale italiana di Basket a Chemnitz (Germania). I dodici di Eugenio Dalmasson conquistano un agevole successo per 85-71 contro la Svezia, guidati dalla straordinaria prestazione Alessandro Lever che mette a segno 27 punti. L’unico momento di deconcentrazione degli azzurrini avviene tra il sesto e l’ottavo minuto del primo periodo, quando la nazionale scandinava annulla il gap di sei ...

Basket - Nazionale 3×3 : il punto della situazione al consiglio federale : Si è tenuto a Roma, presso la sala Champions dello stadio Olimpico, il consiglio federale della FIP, presieduto dal dott. Giovanni Petrucci Prima del consiglio, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, alla presenza del presidente CONI Giovanni Malagò, del segretario generale CONI Carlo Mornati e dei Presidenti e dei Delegati dei Comitati Regionali, è stata festeggiata la Nazionale Open femminile 3×3 per la vittoria della FIBA ...

Mondiali Basket sordi U21 – Italia sconfitta dagli USA : le azzurrine ko ad un passo dalla finale : Mondiali Basket sordi U21, niente da fare per l’Italia ko contro gli USA: le azzurrine sconfitte dalle padrone di casa ad un passo dalla finale Arrivate ad un passo dal sogno della finalissima, dovranno accontentarsi della ‘finalina’. Le ragazze della Nazionale Italiana sorde U21 potranno giocarsi la finale per il 3° posto dei Mondiali Basket sordi U21, che metterà comunque in palio una medaglia. Nella sfida tenutasi questa sera presso la ...

Basket - la Nazionale Sperimentale torna sul parquet : primo raduno a Treviso il prossimo 23 luglio : La Nazionale Sperimentale, voluta dal Commissario Tecnico Meo Sacchetti, comincerà il 23 luglio il raduno a Treviso Dopo tre anni dall’ultima uscita, torna la Nazionale Sperimentale. La tournée in Cina nel 2015 aveva chiuso una stagione di crescita per tanti giovani giocatori di interesse Nazionale che avevano preso confidenza con l’Azzurro e rafforzato il proprio percorso formativo. Con le stesse finalità la Nazionale ...

Basket femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi ed i trasferimenti messi a segno. Napoli sfida Schio con Macchi - Ress e Tagliamento : Il Mercato della Serie A1 femminile è in pieno fermento, e anzi si potrebbe dire che sia molto vicino a vedere il completamento definitivo delle formazioni impegnate. Tolta l’eccezione (forzata dalle circostanze) di Torino, la massima Serie che si sta delineando si prospetta ancora più combattuta delle ultime: Schio dovrà sforzarsi parecchio per mantenere lo scudetto sul petto, minacciata soprattutto dall’avanzata di Napoli. Vediamo ...

Basket - Nba ufficiale James-Lakers. Magic Johnson è il migliore del pianeta : ... https://t.co/UNEqg5pveF pic.twitter.com/jWNiqoTBeW - Los Angeles Lakers, @Lakers, 10 luglio 2018 Magic Johnson ENTUSIASTA - 'È un grande giorno per i Lakers e per i nostri tifosi in tutto il mondo: ...

Calendario Eurolega Basket 2018-2019 : le date - gli orari e tutte le partite dell’Olimpia Milano : Il Calendario dell’Eurolega 2018/2019 è stato reso noto. Tra le 16 squadre partecipanti c’è ovviamente anche l’Olimpia Milano, forte della sua licenza pluriennale. La squadra di Simone Pianigiani proverà per l’ennesima volta a ritrovare l’accesso ai playoff, che manca dal 2014. Le ultime due stagioni, le prime con l’attuale format, hanno visto Milano mai in corsa, finita prima ultima e poi penultima in regular ...

Basket NBA - Tony Parker si accasa agli Charlotte Hornets : fine di un’era agli Spurs durata 17 anni. Quale futuro per Carmelo Anthony? : Volge al termine uno dei legami più noti della NBA moderna. Dopo 17 anni e 4 anelli ai San Antonio Spurs, Tony Parker decide di chiudere quel capitolo della sua carriera, per aprirne un altro, presumibilmente l’ultimo, a Charlotte, con gli Hornets. Il play franco-belga, secondo Adrian Wojnarowski della ESPN, firmerà un biennale da 10 milioni di dollari per andare in North Carolina. L’ultimo della generazione migliore degli Spurs ...

Basket – Cecilia Zandalasini votata come miglior giocatrice all time degli Europei U20 : Grande riconoscimento ottenuto da Cecilia Zandalasini: l’azzurra votata come miglior giocatrice di sempre degli Europei U20 Cecilia Zandalasini continua a ricevere consensi. Dopo essersi integrata nelle Minnesota Lynx in WNBA, aiutando le ‘Linci’ con il suo talento, la cestista azzurra è stata premiata anche per quanto fatto con la maglia azzurra. ‘Ceci’ è stata votata come GOAT (Greatest of All time – ...