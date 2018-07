Base jumper di 25 anni si lancia e scompare | trovato morto nella notte

Incidenti in Montagna : morto Base jumper in Trentino : Grave incidente in Trentino: un giovane base jumper è morto ieri sera precipitando dal monte Brento. Il 25enne si era lanciato da solo, dopo avere usato un pulmino per arrivare in cima. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: morto base jumper in Trentino sembra essere il primo su Meteo Web.