Bari | ruba carta di credito al medico e fa acquisti in gioielleria | risolto il giallo

Bari - ladri in azione nell'hotel sul lungomare : rubati a una turista gioielli per 36mila euro : La polizia ha già effettuato rilievi, sentito testimoni e acquisito i filmati della videosorveglianza. A denunciare il furto è stata la turista cinese, residente in Australia, in vacanza a Bari con il compagno