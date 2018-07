agi

: RT @Agenzia_Italia: #Barbie è in crisi e la #Mattel taglia 2.200 posti di lavoro - 62rosse : RT @Agenzia_Italia: #Barbie è in crisi e la #Mattel taglia 2.200 posti di lavoro - Agenzia_Italia : #Barbie è in crisi e la #Mattel taglia 2.200 posti di lavoro -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Tempi duri per, Ken e i giocattoli della. Il colosso dei giocattoli made in Usa ha annunciato che ridurrà la sua forzadi 2200 unita' per far fronte alla. Nel 2017...