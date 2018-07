Barbara D’Urso corre in spiaggia ma scatena il gossip

Sanremo 2019 : Barbara D’Urso al fianco di Baglioni? L’indiscrezione : Barbara D’Urso, la Queen of Caffeucci ci farà la grande sorpresa di vederla sul palco dell’Ariston al fianco di Claudio Baglioni? Sono queste le ultime news che riguardano la Dottoressa Giò dello schermo tv, impegnatissima come sempre tra set, promo tv e social. Barbara D’Urso condurrà Sanremo insieme a Baglioni? Stando a quanto si apprende dalle pagine del settimanale Oggi, da Pillole di Gossip pare che il Direttore Artistico nonché conduttore ...

Cristiano Malgioglio preferisce Barbara D’Urso alla Venier : Mara Venier rifiutata da Malgioglio: il cantante non ‘tradisce’ la d’Urso Come tutti sapranno ormai a menadito, nella prossima stagione televisiva Mara Venier tornerà su Rai Uno alla conduzione della nuovissima edizione di Domenica In. La Rai ha infatti chiamato la popolare conduttrice per cercare di risollevare le sorti della trasmissione domenicale. Difatti, inutile negarlo, la Domenica In condotta dalle due sorelle Parodi ...

La Dottoressa Giò : Barbara D’Urso riparte con accuse di inadempienza e centri antiviolenza. Christopher Lambert e Rocco Tanica nel cast : Barbara D'Urso sul set de La Dottoressa Giò fa 'confusione' con l'hashtag Non lasciatevi ingannare dagli spot di Domenica Live e Pomeriggio Cinque: in questa calda estate, Barbara D’Urso non è affatto impegnata a pilotare aerei né tantomeno a stirare pile di panni con i bigodini in testa (qui maggiori info). E non è nemmeno in vacanza, dal momento che in questi mesi la conduttrice si sta dedicando al suo personaggio ...

Barbara Palombelli a Stasera Italia : “Ho superato Barbara D’Urso” : Stasera Italia: Barbara Palombelli batte Barbara D’Urso Da settembre Barbara Palombelli approderà nell’access prime time di Rete4 al timone della nuova edizione di Stasera Italia, il programma di approfondimento politico attualmente condotto da Giuseppe Brindisi con Veronica Gentili, dal lunedì al venerdì, e da Marcello Vinonuovo il sabato. Non soltanto la conduzione di Forum e Lo sportello di Forum: la moglie di Francesco Rutelli ...

Barbara D’Urso - il promo di Pomeriggio 5/ Video - “Da 10 anni una di voi!” : ecco quando tornerà in TV : Barbara d’Urso, presenta il divertentissimo promo di Pomeriggio 5: “Da 10 anni una di voi!”, ecco quando tornerà in TV, la data ufficiale e gli impegni con La Dottoressa Giò.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:24:00 GMT)

Barbara D’Urso pronta per Pomeriggio 5 : tutte le novità. Il VIDEO : Pomeriggio Cinque: l’anticipazione di Barbara d’Urso Dopo il promo di Domenica Live, Barbara d’Urso ha regalato in anteprima ai suoi followers quello di Pomeriggio Cinque (visibile alla fine dell’articolo). La conduttrice partenopea, al lavoro anche in estate, ha voluto lanciare una piccola anticipazione sul rotocalco pomeridiano di Canale5, continuando a tenere informato il suo pubblico sui social. Nel filmato la ...

Pomeriggio Cinque 2018/2019 dal 3 settembre – Promo con Barbara D’Urso casalinga : Barbara D'Urso Ancora una volta sarà Barbara D’Urso ad inaugurare la stagione 2018/2019 del Biscione. L’undicesima edizione di Pomeriggio Cinque prenderà il via lunedì 3 settembre su Canale 5. Lo annuncia ufficialmente il Promo della trasmissione che vede ça va sans dire Barbara D’Urso in prima linea. Se per lo spot di Domenica Live è in volo, per il contenitore feriale la conduttrice partenopea è una casalinga ...

La dottoressa Giò - Barbara D’Urso : “Sogno Sanremo” : In attesa del ritorno sul piccolo schermo della fiction La dottoressa Giò, Barbara D’Urso ha rilasciato un'intervista dove ci parla dello show e del suo futuro lavorativo

Barbara D’Urso presa di mira per il selfie con Baudo e Franca Leosini : Barbara D’Urso insieme alla conduttrice tv Franca Leosini e il grande Pippo Baudo si sono scattati ,un selfie da postare su “Instagram” per far sapere al suo milione e mezzo di followers di trovarsi con “due grandissimi”. Eppure la foto da quasi 15mila like scattata insieme alla conduttrice e al mitico Pippo Baudo è stata presa di mira dai leoni da tastiera che hanno notato un dettaglio piuttosto strano nello scatto. Parliamo della posa del ...

“Ferie cancellate”. Niente vacanze estive per Barbara D’Urso. Ecco perché : Che Barbara D’Urso sia una vera stakanovista e un vulcano di energia sono cose nota. Ma quando sono andati in pausa estiva i suoi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si pensava che anche per la conduttrice instancabile fosse arrivato il momento del meritato riposo. A maggior ragione dopo una stagione televisiva intensissima come l’ultima, tra il Grande Fratello, le dirette dal lunedì al venerdì con il salotto pomeridiano su ...

Boom di critiche per Barbara D’Urso in versione casalinga : Ancora una volta Barbara D’Urso fa parlare di sè dopo aver postato sui social una foto in versione casalinga, dove è impegnata a lavare i piatti. Ma ad alcuni follower lo scatto non è piaciuto: «Si vede che non hai mai lavato i piatti – avrebbero tuonato i fan – sono pieni di schiuma». E ancora: «Stai facendo un lago, ora dove li sciacqui?». E c’è perfino chi le muoverebbe accuse più pesanti: «Esibizionista e basta chi ...