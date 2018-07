Banca del Monte di Lucca in prima linea nella promozione della cultura | sconti per i

MedioBanca - 10 giganti industriali tedeschi fatturano metà del Pil italiano : Il giro d'affari dei primi 10 grandi gruppi tedeschi ha raggiunto nel 2017 gli 803 miliardi di euro, quasi la metà del Pil italiano. La loro capitalizzazione è superiore al valore dell'intera Borsa ...

Banca Generali - i conti del primo semestre : Nel corso del primo semestre 2018, Banca Generali ha proseguito il suo trend pluriennale di espansione con masse gestite e amministrate per conto della clientela salite a 58,1 miliardi di euro, +11%, ...

Triggiano - in Banca per depositare l'incasso del fine settimana : derubato imprenditore di Casamassima : Un imprenditore di Casamassima, proprietario di due distributori di benzina, lunedì mattina dopo aver riempito una borsa con i soldi dell'incasso di sabato e domenica, si è portato dalla sua città di ...

Castellabate è la meta preferita dei turisti stranieri : i dati della Banca d'Italia : Approfondimenti Turismo sostenibile? No, ritardi e disagi: la denuncia del 'direttore-pendolare' Zuchtriegel 13 luglio 2018 Il Comune di Castellabate è stato promosso a pieni voti nella pagella ...

SuperQuark / Anticipazioni 25 luglio : si parla di bitcoin con gli esperti della Banca d'Italia : SuperQuark torna in onda oggi, mercoledì 25 luglio, in prima serata su Raiuno: con Piero Angela si va alla scoperta del Musei Archeologico di Napoli e si parla di vaccini(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Scherma - Alessio Foconi sBanca Wuxi! Oro sublime - è campione del mondo di fioretto! : Dopo sette anni un italiano torna sul tetto del mondo nel fioretto maschile. L’autore di questa straordinaria impresa è Alessio Foconi che conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il 28enne ternano si è consacrato sulle pedane cinesi e dopo una grande stagione in Coppa del mondo, riesce ora a conquistare la prima medaglia iridata in carriera. Un grande torneo dell’azzurro che nel momento decisivo ha saputo tirare fuori ...

Turchia : Banca centrale conferma tassi al 17 - 75% - deluse attese. Sotto pressione Lira turca : Mossa a sorpresa da parte della banca centrale turca che contrariamente alle attese del mercato non entra in azione sul fronte tassi. L'istituto di Ankara ha infatti deciso di confermare il tasso di ...

Banca Carige in picchiata a Piazza Affari dopo il no della Bce al piano : Giornata negativa per Banca Carige a Piazza Affari : i titoli scivolano del 5,81%. A zavorrare il titolo, la Banca centrale europea che ha sbarrato la strada al piano di conservazione del capitale ...

Fondi ai terroristi e paradisi fiscali Genova nel mirino della Banca d’Italia : Dossier Uif: reati finanziari, la città è nella fascia più a rischio radicalismo islamico. Ogni giorno 4 transazioni sospette

MINISTRO SAVONA INDAGATO - DI MAIO-SALVINI : “LO SAPEVAMO”/ Usura Bancaria - video : leader della Lega lo difende : Unicredit, MINISTRO Paolo SAVONA INDAGATO per Usura bancaria: ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. “Solo un atto dovuto": INDAGATO anche Profumo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:59:00 GMT)

MedioBanca : è cinese la Banca più grande del mondo : E' cinese la più grande banca del mondo a fine 2017 e si tratta dell'Industrial and Commercial Bank of China con attivi per 3.343 miliardi, seguita da altri due colossi cinesi, China Construction Bank e Agricultural Bank of China, ...

Crédit Agricole - l'Inter ha una nuova Banca "campione del Mondo" : "Una partnership strategica importante, che lega due società che incarnano valori comuni". E' l'incipit del discorso di Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , presentando l'...

La Campania si sposta in piazza Fontana De Luca prende la Banca della strage : La Campania si 'sposta' a Milano. Campania nel senso di Palazzo Santa Lucia, la sede regionale del governatore-sceriffo Vincenzo De Luca. E lo fa prendendo il piano terra di quella che un tempo fu la ...

Crédit Agricole - l'istituto 'campione del Mondo' è la nuova Banca dell'Inter : Maioli, ricordando che l'anno scorso la banca è diventata sponsor della nazionale di calcio francese neo laureatasi campione del Mondo, ha ammiccato al tecnico nerazzurro: ' Alessandro e Javier , ...