Avvelenato un cane corso

(Di giovedì 26 luglio 2018) Un fatto sconcertante, quello avvenuto a Piglio in località “Casa Zompa” che ha visto protagonista uno splendido esemplare di, rinvenuto morto da avvelenamento , intenzionalmente sembra non ci siano dubbi, all’interno di una proprietà privata. Sul posto oltre i carabinieri della locale stazione, sono intervenute le guardie zoofile dell’Accademia Kronos coordinate dal comandante Armando Bruni, che con l’ausilio dei medici dell’ASL veterinaria di Frosinone hanno svolto le attività di rito, trasferendo ilall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Roma per le analisi ed i controlli del caso. “E’ bene ricordare –ha affermato il comandante Bruni- che l’uccisione di animali (domestici e non) è un reato e l’autore di questi gesti, se individuato, subisce una condanna. Il codice penale (art. 544-bis) è chiaro, punisce infatti l’uccisione di animali «per crudeltà o senza ...