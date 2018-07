huffingtonpost

: #BuoneNotizie Avete letto quest'articolo del @Corriere? Una bella notizia perché si parla di persone che sono riusc… - ActionAidItalia : #BuoneNotizie Avete letto quest'articolo del @Corriere? Una bella notizia perché si parla di persone che sono riusc… - lorepregliasco : Avete notato che nel dibattito politico sull'economia si parla sempre di vincoli e regolamentazioni e quasi mai di… - avvvitalemario : RT @HuffPostItalia: Avete sempre applicato la crema solare nel modo sbagliato (e questo studio lo dimostra) -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Arriviamo in spiaggia e subito ci cospargiamo di. Ma siamo sicuri chesia ilgiusto per proteggere la nostra pelle dal sole? Secondo una nuova ricerca, non conta tanto il fattore di protezione utilizzato (che deve essere, comunque,adatto al proprio fototipo), ma la quantità dispalmata. Non tutti riuscirebbero, insomma, ad indovinare quella giusta.Ma qual è l'errore che tutti noi commettiamo? Stando a quanto riportato daglisi nel report pubblicato sulla rivista Acta Dermato-Venereologica, tendiamo a compiereil medesimo gesto, ovvero spalmiamo lanelle zone esposte. Il che non sarebbe, se non fosse che lo strato è troppo sottile per proteggerci davvero."Le persone ottengono generalmente una minore protezione rispetto a quella che immaginano", ha spiegato l'autore dello, Antony Young, ...