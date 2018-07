Autostrade | tutor riaccesi da domani e bollini neri Esodo estivo a rilento | il

Autostrade - con l'esodo estivo tornano i tutor : si parte con 22 tratte - : Riprende il controllo della velocità media e del superamento dei limiti sulle principali vie percorse dai vacanzieri. parte anche piano Viabilità Italia con un rafforzamento dei controlli. Venerdì 27 ...

Attenzione ai nuovi tutor sulle Autostrade : non controllano solo la velocità : Stanno arrivando i nuovi tutor, pronti non solo a controllare la velocità tra due punti e ad associarla alla targa letta, ma anche a registrare elementi distintivi del veicolo come adesivi, scritte sul retro, forma dei gruppi...

Tutor Autostrade : la sentenza li spegne - ma attenzione alle novità : I Tutor vivono una nuova fase della loro storia, che potrebbe anche essere il passo conclusivo. Sta, infatti, facendo discutere il fatto che, per il momento, devono essere spenti. A determinare il provvedimento messo in atto è stata una sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha emesso il proprio giudizio su un contenzioso, quello che esisteva tra l'azienda Craft e la Societa' autostrade: la prima rivendica i diritti sul brevetto e pertanto, ...

Autostrade - A fine luglio riaccesi i nuovi Tutor : Il Tutor è morto, arriva il Tutor bis. Lo strumento destinato a sostituire, a partire da luglio, tutti i dispositivi per il controllo automatico della velocità, dopo la sentenza di condanna della Corte dappello di Roma, non è altro che una evoluzione del precedente sistema, come si legge nel decreto di approvazione del 31 maggio 2017, dotato di una nuova tecnologia di riconoscimento della targa senza alcuna modifiche allhardware ...

Tutor - attive entro l'estate nuove postazioni su 30 tratte Autostrade : Tutor, attive entro l'estate nuove postazioni su 30 tratte autostrade I sistemi di controllo della velocità verranno installati sulle strade più interessate dall’esodo estivo. A dare l'annuncio Roberto Sgalla, direttore della Direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato. LA SCHEDA Parole ...