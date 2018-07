Autostrade - Per l' esodo estivo si riaccendono i Tutor - Mappa

Autostrade - tornano i Tutor per l’esodo estivo : ecco i tratti dove entreranno in funzione : Il Tutor era stato bloccato per un periodo di tre mesi da una sentenza che aveva dato ragione alla ditta proprietaria del brevetto Il sistema di rilevazione della velocità sulle Autostrade, conosciuto con il nome di Tutor, era stato disattivato circa tre mesi fa dalla Corte d’appello di Roma che aveva dato ragione alla ditta che deteneva il brevetto, riprodotto successivamente dalla Società Autostrade S.P.A. Ora però, un nuovo sistema di ...

Esodo estivo : bollino nero 4 e 11 agosto sulle Autostrade/ Bollettino traffico per i primi 2 weekend del mese : Esodo estivo: bollino nero 4 e 11 agosto sulle autostrade. Bollettino traffico per i primi 2 weekend del mese. bollino rosso invece per il 28 e 29 luglio, nonché per Ferragosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:32:00 GMT)

Autostrade - tornano i Tutor : al via per l'esodo in 22 tratte : ROMA - tornano i Tutor sulle Autostrade italiane: con l'esodo estivo, saranno ripristinati i controlli della velocità media, dopo che tre mesi e mezzo fa la Corte d'Appello di Roma ha 'spento' il ...

Autostrade : da venerdì attivi i nuovi sistemi Tutor (sperimentali) Cosa sono e dove sono : Più precisi e rapidi nella lettura delle targhe. Saranno in uso in un primo momento in una ventina di tratte tra le più trafficate in vista dell’esodo estivo

Autostrade - scatta il piano per l’esodo : pronto pure l’aereo anti-code | : Il piano d’intervento per viaggiare in sicurezza parte da questo fine settimana, in quello che potrebbe essere l’inizio dell’esodo estivo 2018

È stato revocato lo sciopero del personale di Autostrade Per l’Italia in programma per domenica 22 e lunedì 23 luglio : È stato revocato lo sciopero di «tutto il personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate» in programma tra domenica 22 e lunedì 23 luglio. Lo sciopero era stato proclamato da FILT CGIL, FIT CISL, The post È stato revocato lo sciopero del personale di Autostrade per l’Italia in programma per domenica 22 e lunedì 23 luglio appeared first on Il Post.

