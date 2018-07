Autostrade - con l'esodo estivo tornano i tutor : si parte con 22 tratte - : Riprende il controllo della velocità media e del superamento dei limiti sulle principali vie percorse dai vacanzieri. parte anche piano Viabilità Italia con un rafforzamento dei controlli. Venerdì 27 ...

Autostrade - contro l’esodo pure l’aereo anti-code | : Il piano d’intervento per viaggiare in sicurezza parte da questo fine settimana, in quello che potrebbe essere l’inizio dell’esodo estivo 2018

Autostrade : sindacati - accordo con Aspi - revocato sciopero 22 e 23/7 : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – E’ stato revocato sciopero nazionale del 22 e 23 luglio del personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate. Ne danno notizia unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl, dopo aver raggiunto l’accordo con la società relativa alla contrattazione di secondo livello”. ‘L’accordo – spiegano le ...

Autostrade Meridionali - TAR conferma esclusione offerta per concessione della A3 : Teleborsa, - Il TAR Campania ha confermato il provvedimento di esclusione della offerta presentata dalla società per l'assegnazione della nuova concessione della A3 Napoli Salerno . Il provvedimento ...

Cencentazione Atlantia-Abertis-ACS : per l'UE non lede concorrenza nelle Autostrade : La Commissione europea ha autorizzat o l'acquisizione di Abertis da parte di ACS e Atlantia , ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni. Lo ha annunciato venerdì la Commissione stessa , la ...

Attenzione ai nuovi tutor sulle Autostrade : non controllano solo la velocità : Stanno arrivando i nuovi tutor, pronti non solo a controllare la velocità tra due punti e ad associarla alla targa letta, ma anche a registrare elementi distintivi del veicolo come adesivi, scritte sul retro, forma dei gruppi...

'Alto Impatto' - controlli a tappeto sulle Autostrade : controlli estesi della Polizia, nella notte, su tutte le principali arterie autostradali, in punti strategici e sensibili d'Italia per la prevenzione degli incidenti. 'La vasta operazione, ad alto ...

Autostrade : da Veneto e Fvg tre concessionarie insieme per miglior servizio all’utenza : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – Dallo scorso mese InfoViaggiando sta rivoluzionando l’informazione sul traffico a portata di smartphone: un’unica app, con il relativo sito web, forniscono all’utenza informazioni H-24 in maniera univoca e coordinata su viabilità e traffico lungo la rete autostradale del Nordest, da Brescia a Trieste, grazie ad un progetto comune realizzato da Autovie Venete, CAV Concessioni Autostradali ...

Autostrade : spenti i Tutor ma i controlli continuano : Respinta la richiesta di sospensiva di disattivazione dei dispositivi, di cui Autostrade ha copiato il brevetto ad una piccola ditta torscana -

Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio/ Morti in aumento : i controlli continuano : Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio. Morti in aumento durante lo scorso weekend: i controlli continuano da parte della Polizia e dalla società autostradale(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:42:00 GMT)