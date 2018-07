Autostrade - con l'esodo estivo tornano i tutor : si parte con 22 tratte : Autostrade, con l'esodo estivo tornano i tutor: si parte con 22 tratte Riprende il controllo della velocità media e del superamento dei limiti sulle principali vie percorse dai vacanzieri. parte anche piano Viabilità Italia con un rafforzamento dei controlli. Venerdì 27 luglio il primo giorno da bollino rosso, bollino nero il 4 e 11 ...

Autostrade - contro l’esodo pure l’aereo anti-code | : Il piano d’intervento per viaggiare in sicurezza parte da questo fine settimana, in quello che potrebbe essere l’inizio dell’esodo estivo 2018

Autostrade : sindacati - accordo con Aspi - revocato sciopero 22 e 23/7 : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – E’ stato revocato sciopero nazionale del 22 e 23 luglio del personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate. Ne danno notizia unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl, dopo aver raggiunto l’accordo con la società relativa alla contrattazione di secondo livello”. ‘L’accordo – spiegano le ...

Autostrade : sindacati - accordo con Aspi - revocato sciopero 22 e 23/7 : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – E’ stato revocato sciopero nazionale del 22 e 23 luglio del personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate. Ne danno notizia unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl, dopo aver raggiunto l’accordo con la società relativa alla contrattazione di secondo livello”. ‘L’accordo – spiegano le ...

Autostrade Meridionali - TAR conferma esclusione offerta per concessione della A3 : Teleborsa, - Il TAR Campania ha confermato il provvedimento di esclusione della offerta presentata dalla società per l'assegnazione della nuova concessione della A3 Napoli Salerno . Il provvedimento ...

Cencentazione Atlantia-Abertis-ACS : per l'UE non lede concorrenza nelle Autostrade : La Commissione europea ha autorizzat o l'acquisizione di Abertis da parte di ACS e Atlantia , ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni. Lo ha annunciato venerdì la Commissione stessa , la ...

Attenzione ai nuovi tutor sulle Autostrade : non controllano solo la velocità : Stanno arrivando i nuovi tutor, pronti non solo a controllare la velocità tra due punti e ad associarla alla targa letta, ma anche a registrare elementi distintivi del veicolo come adesivi, scritte sul retro, forma dei gruppi...

'Alto Impatto' - controlli a tappeto sulle Autostrade : controlli estesi della Polizia, nella notte, su tutte le principali arterie autostradali, in punti strategici e sensibili d'Italia per la prevenzione degli incidenti. 'La vasta operazione, ad alto ...

Autostrade : da Veneto e Fvg tre concessionarie insieme per miglior servizio all’utenza : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – Dallo scorso mese InfoViaggiando sta rivoluzionando l’informazione sul traffico a portata di smartphone: un’unica app, con il relativo sito web, forniscono all’utenza informazioni H-24 in maniera univoca e coordinata su viabilità e traffico lungo la rete autostradale del Nordest, da Brescia a Trieste, grazie ad un progetto comune realizzato da Autovie Venete, CAV Concessioni Autostradali ...

Autostrade : da Veneto e Fvg tre concessionarie insieme per miglior servizio all’utenza : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – Dallo scorso mese InfoViaggiando sta rivoluzionando l’informazione sul traffico a portata di smartphone: un’unica app, con il relativo sito web, forniscono all’utenza informazioni H-24 in maniera univoca e coordinata su viabilità e traffico lungo la rete autostradale del Nordest, da Brescia a Trieste, grazie ad un progetto comune realizzato da Autovie Venete, CAV Concessioni Autostradali ...

Autostrade : da Veneto e Fvg tre concessionarie insieme per miglior servizio all'utenza : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - Dallo scorso mese InfoViaggiando sta rivoluzionando l’informazione sul traffico a portata di smartphone: un’unica app, con il relativo sito web, forniscono all'utenza informazioni H-24 in maniera univoca e coordinata su viabilità e traffico lungo la rete autostradale d

Autostrade : spenti i Tutor ma i controlli continuano : Respinta la richiesta di sospensiva di disattivazione dei dispositivi, di cui Autostrade ha copiato il brevetto ad una piccola ditta torscana -

Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio/ Morti in aumento : i controlli continuano : Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio. Morti in aumento durante lo scorso weekend: i controlli continuano da parte della Polizia e dalla società autostradale(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 10:42:00 GMT)