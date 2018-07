Automotive - Dal settore arrivano trimestrali negative in serie

quattroruote

(Di giovedì 26 luglio 2018) Ieri il gruppo FCA ha registrato a un crollo del titolo in Borsa di oltre il 15% a causa della decisione di rivedere al ribasso i target al 2018 dopo un secondo trimestre descritto come duro dal nuovo amministratore delegato Mike Manley. La società italo-statunitense non è, però, la sola realtà dela lanciare chiari segnali negativi sull'andamento dei suoi risultati finanziari. Tra ieri e oggi, grandi aziende come la General Motors, la Ford, la Daimler e la Nissan hanno presentato al mercatocon utili in calo e, in alcuni casi, con la contestuale revisione al ribasso degli obiettivi annuali. GM paga la politica commerciale di Trump. La General Motors ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 2,4 miliardi di dollari, in calo del 2,8% rispetto al pari periodo dell'anno scorso a causa, in parte, dell'aumento dei costi dell'acciaio e ...