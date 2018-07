Auto si scontra con bicicletta | morto il ciclista

Auto si scontra contro una bicicletta : il ciclista è morto : Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 luglio 2018, in corso Svizzera angolo corso Regina Margherita. Intorno alle 18, una Opel Corsa è si è scontrata con un torinese di 81 anni, ...

La moto si scontra con un'Auto poi vola nella scarpata : una morta e un ferito grave : Ci sono una morta e un ferito nel bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 20 luglio, a Savarna in via Basilica nei pressi dell'incrocio con via del Quadrato. I due ...

Lecce - 2 Auto si scontrano all'incrocio : muoiono entrambi i conducenti. Tra i 4 feriti anche 2 bambini : Incidente tra il comune di Surbo e la località di Torre Rinalda. Un finanziere di 41 è morto sul colpo, in ospedale la moglie e i figli di 8 e 10 anni. L'altra vittima è un 68enne, la moglie è in gravi condizioni

GR : Auto si scontra con pullman - un ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - in tre su uno scooter si scontrano contro un'Auto : muore 19enne | : L'incidente all'alba di oggi su ponte Marconi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, alla guida dello scooter c'era il giovane che ha perso la vita nell'incidente

Si "scontra" con l'Auto dei Vigili Urbani - 27enne positivo ai cannabinoidi. Lo scooter senza assicurazione - : Dall'incidente alla 'denuncia' il passo è stato breve per un 26enne di Morciano di Leuca che, in sella al suo scooter Piaggio Beverly 500, si è scontrato contro una Toyota Yaris, di proprietà del ...

Roma - Autobus dell'Atac si scontra con una moto : due feriti. Uno è grave : Due persone sono rimaste ferite intorno alla mezzanotte in via Guidoubaldo del Monte, a Roma, a causa di un incidente stradale. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si è scontrato con ...