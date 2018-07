Auronzo | la Lazio fa tris alla Triestina | Immobile | gol da applausi

La Lazio asfalta l’Auronzo 20-0 : Le cose iniziano a farsi serie nel ritiro di Auronzo di Cadore. La Lazio di Simone Inzaghi asfalta la rappresentativa locale dell’Auronzo di Cadore per 20-0, mostrando già un buon rodaggio e dando l’impressione di aver già immagazzinato forza nelle gambe. Nella prima frazione di gioco si alternano le reti di Cataldi, Wallace, Caicedo, Murgia, Marusic e Lucas Leiva, in grande spolvero e sempre più idolo della gente laziale. Nel secondo tempo ...

Lazio-Auronzo 20-0 : incontenibile il giovane Rossi - che firma 7 reti : Inzaghi presenta una Lazio molto sperimentale al debutto stagionale contro l'Auronzo. Nel 20-0 finale brilla Alessandro Rossi, ex bomber della Primavera e reduce da una stagione in penombra con la ...

Lazio - Rossi forza sette : finisce 20-0 contro l'Auronzo : Più un allenamento che un'amichevole impegnativa. Si gioca ad una sola porta sul campo Zandegiacomo: la Lazio batte l'Auronzo, squadra dilettantistica locale, davanti a circa 500 tifosi, e continua a ...

LIVE | Lazio-Auronzo 10-0 : anche Sprocati in gol - FOTO - : LA CRONACA DELLA PARTITA IL SECONDO TEMPO 57 anche Sprocati vuole lasciare il segno: il 10-0 porta la sua firma! 55 Rossi! Che gol! Di rovesciata su cross di Mianal arriva la prima doppietta del ...

Lazio in ritiro ad Auronzo : mercoledì la prima amichevole : Si ricomincia. La rincorsa alla Champions League, sfumata l'anno scorso solo all'ultima giornata riparte da Auronzo di Cadore, dove la Lazio, per l'undicesimo anno di fila, è volata in ritiro. Nelle ...

Lazio - la squadra arriva ad Auronzo : Inzaghi e Immobile i più acclamati : Scendono dal pullman uno alla volta, accolti dall'abbraccio dei tifosi. I giocatori della Lazio, arrivati ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per ritiro estivo sono travolti dall'affetto ...