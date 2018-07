Aumento dei clandestini in Canada I media | Colpa di Trudeau

Decreto Dignità - il Pd ritirerà l’emendamento contro l’Aumento dei risarcimenti per i lavoratori licenziati : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, assicura che lavorerà insieme ai gruppi parlamentari per abolire l'emendamento al Decreto Dignità presentato dai dem con il quale si chiedeva di non aumentare le indennità per i lavoratori licenziati ingiustamente. L'emendamento - promette Martina - verrà superato.Continua a leggere

Decreto dignità - Di Maio contro il Pd : “Vogliono eliminare l’Aumento dei risarcimenti ai lavoratori licenziati” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio attacca il Partito Democratico sul Decreto dignità: “Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo del Decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente”. E chiede risposte al segretario dem Maurizio Martina.Continua a leggere

Trump contro la Fed : 'Non sono contento dell'Aumento dei tassi' : Teleborsa, - 'Il rialzo dei tassi metterà gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri Paesi con politiche monetarie più accomodanti'. Ne ha per tutti Donald Trump, che nel corso ...

Powell : la Fed punta all'Aumento graduale dei tassi almeno "per il momento" : La posizione ricalca l'intervento al Senato dove il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA. Rispetto a ieri, Powell ha aggiunto "per il momento", enfatizzando che le ...

Powell (Fed) : crescita Usa solida - Aumento dei tassi in vista. «Protezionismo dannoso» : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome Powell, intervenendo all'audizione...

Fed - Powell : la strada migliore è l'Aumento graduale dei tassi : Teleborsa, - La ripresa economica è solida e i rischi sono bilanciati, assicura il presidente della Fed , Jerome Powell in un'audizione alla commissione bancaria del Senato americano. Inoltre il tasso ...

Nuovo Aumento di capitale per Satispay - la statup italiana dei pagamenti digitali vale 100 milioni : La startup di pagamenti Mobile Satispay ha deliberato un Nuovo aumento di capitale per un massimo di 15 milioni di euro, di cui 10 già sottoscritti da Copper Street Capital, fondo basato in UK e ...

ISTAT - in forte Aumento il commercio mondiale dei beni : Teleborsa, - Nel 2017, il commercio mondiale di beni, misurato in dollari ed espresso a prezzi correnti, è in forte aumento rispetto al 2016, +10,6%, dopo due anni di continue flessioni . E' quanto ...

