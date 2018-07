Atalanta Sarajevo Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Europa League - Preliminare Andata Atalanta-Sarajevo (diretta esclusiva Sky Sport Uno HD) : Ricomincia da Reggio Emilia, la stagione dell’Atalanta. Stasera (diretta escusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football) al Mapei Stadium, arriverà il Sarajevo per l’Andata del turno Preliminare di Europa League. C'è attenzione sul fronte sicurezza, sono circa 10mila i tifosi bergamaschi attesi e alcune centinaia i bosniaci. È quindi pronto un imponente dispositivo di forze dell'ordine, con circa 300 uomini e ...

Europa League - le probabili formazioni di Atalanta-Sarajevo : Ricomincia da Reggio Emilia, la stagione dell'Atalanta. Domani, al Mapei Stadium, arriverà il Sarajevo per l'andata del turno preliminare di Europa League. L'obiettivo alla portata è quello di ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Sarajevo insidioso. Non è un'amichevole» : BERGAMO - E' già tempo di fare sul serio per l' Atalanta che domani affronta il Sarajevo al Mapei Stadium di Sassuolo. La gara è valida per l'andata del secondo turno di qualificazione all'Europa ...

Probabili Formazioni Atalanta-Sarajevo - Preliminari Europa League 26-07-2018 : Le Probabili Formazioni di Atalanta-Sarajevo, secondo turno di qualificazione Europa League 2018-2019, 26 luglio 2018 ore 20.30. Il Tas di Losanna ha riammesso il Milan, dopo l’iniziale esclusione approvata dalla Uefa, nelle competizioni europee, in particolare all’edizione 2018-19 dell’Europa League. Ad iniziare, quindi, con ampio anticipo la stagione sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che giovedì, ...

Europa League - Atalanta-Sarajevo : arbitra Bognar. Chi passa sfiderà Hapoel Haifa o Hafnarfjordur : BERGAMO - Sarà l'ungherese Tamas Bognar a dirigere Atalanta-Sarajevo , match valido per l'andata del secondo turno preliminare di Europa League in programma giovedì alle 20.30 al ' Mapei Stadium ' di ...

Europa League - il Sarajevo passa e ora aspetta il Tas : affronterà Fiorentina o Atalanta : La fase di qualificazione all'Europa League entra nel vivo. Afp Sarà il Sarajevo l'avversario di una squadra italiana al secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Domani, dopo la ...

Europa League 2018-2019 - Atalanta contro Banants o Sarajevo al secondo turno preliminare. L’esito del sorteggio : L’Atalanta incomincerà la propria avventura nell’Europa League 2018-2019 al secondo turno preliminare: il match d’andata è previsto per il 26 luglio, il ritorno si giocherà il 2 agosto. Gli orobici parteciperanno alla competizione continentale per la seconda volta consecutiva. Il cammino inizierrà contro la vincente della sfida tra gli armeni del Banants e i bosniaci del Sarajevo: i ragazzi di Gasperini partiranno comunque con ...

