Atalanta-Sarajevo 0-0 | il risultato del preliminare di Europa League in diretta LIVE

Atalanta-Sarajevo - le formazioni ufficiali : Atalanta-Sarajevo, le formazioni ufficiali – L’Atalanta in campo, si gioca la gara di Europa League, di fronte il Sarajevo. Grande entusiasmo per la squadra di Gasperini che ha intenzione di ipotecare la qualificazione, avversario però da non sottovalutare. Ecco le scelte dei due allenatori. Atalanta: Berisha, Toloi, Mancini, Masiello, Hateboer, deRoon, Pessina, Gosens, DAlessandro, Barrow, PapuGomez. Sarajevo: Pavlovic; ...

Atalanta Sarajevo - il risultato del preliminare di Europa League in diretta live : FORMAZIONI UFFICIALI Atalanta , 3-4-3, : Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; D'Alessandro, Barrow, Gomez. All. Gasperini. Sarajevo , 4-2-3-1, : Pavlovic; Hebibovic,...

Atalanta-Sarajevo streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Atalanta-Sarajevo streaming – Si gioca un turno molto importante valido per l’Europa League, in campo l’Atalanta dell’allenatore Gasperini che ha intenzione di confermarsi dopo l’ultima strepitosa stagione. Nel match di Europa League si affronteranno Atalanta e Sarajevo in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come ...

Europa League - Atalanta-Sarajevo : attesi a Reggio Emilia oltre 10 mila tifosi : C'è attenzione sul fronte sicurezza a Reggio Emilia, dove questa sera al Mapei Stadium si gioca il preliminare di Europa League tra Atalanta e Sarajevo Fk. Sono circa 10 mila i tifosi bergamaschi ...

Europa League 2018-2019 : esordio per l’Atalanta. Non dovrebbero esserci problemi con il Sarajevo : Inizia molto presto la stagione 2018-2019 per quanto riguarda l’Atalanta. I bergamaschi questa sera scenderanno in campo con i bosniaci del Sarajevo, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, alle 20.30, per l’andata del turno preliminare di Europa League. Da segnalare che fino a qualche giorno fa era ancora incerta la presenza dei nerazzurri in questo match: infatti, se il TAS avesse emesso sentenza negativa contro il Milan, i ...