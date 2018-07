Atalanta | la difesa fa ciò che non deve fare…

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018), una serata tra alti e bassi per la squadra di Mister Gasperini, nel mirino delle critiche sono finiti i difensori Serata paradossale quella dell’, sotto diversi profili. Paradossale il fatto d’aver dominato per 85 minuti di gioco ed aver pareggiato contro il Sarajevo, paradossale sopratutto la serata dei difensori che fanno rimpiangere Caldara. Sì, il paradosso sta nel fatto che il trio difensivo si è messo in luce per aver segnato due gol con Mancini e Toloi, conditi da un assist per Masiello. Dietro però si balla notevolmente ed i due autori dei gol sono stati protagonisti di disattenzioni gravi in occasione dei gol dei bosniaci. Insomma, stasera i difensori hanno svolto un compito che sarebbe più consono svolgessero i vari Barrow e Zapata, quello di andare in rete, mentre non hanno svolto al meglio i compiti difensivi che sarebbero molto più ...