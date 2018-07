Asus Zenfone 5 - recensione

Nuova patch per Asus Zenfone 4 dal 25 luglio : le novità registrate : Ci sono alcuni smartphone che pur non potendo contare su grosse campagne pubblicitarie stanno ottenendo un discreto successo in Italia, come nel caso dell'Asus ZenFone 4, che negli ultimi mesi ha potuto contare anche su un prezzo più basso rispetto a quanto avvenuto in precedenza sul web. Merito dell'arrivo sul mercato del predecessore, ma anche di una domanda che stava iniziando a rallentare, al punto che le richieste sono tornate ad essere ...

Problemi con Asus Zenfone 2 - non solo sostituzione con il successore : le ultime segnalazioni : Sono mesi ormai che ci imbattiamo in segnalazioni da parte di utenti che hanno riscontrato Problemi di varia natura con il proprio Asus ZenFone 2 e che, in alcuni casi, dopo essersi rivolti all'assistenza, hanno avuto il piacere di ricevere in sostituzione un Asus ZenFone 3. Un’ottima iniziativa da parte del produttore, che in questo modo è riuscito a fidelizzare moltissimi utenti dopo l’esperienza tutto sommato positiva con il device più ...

Resuscita anche l’Asus Zenfone 3 Max con l’aggiornamento 355 del 19 luglio : Finalmente un segnale di vita per i tanti utenti che qui in Italia hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 3 Max, considerando il fatto che a partire da oggi 19 luglio è finalmente in distribuzione un nuovo aggiornamento per un device più popolare di quanto si possa immaginare. Nel dettaglio, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione della patch 355, con cui tuttavia non dovremmo andare incontro ad una grossa rivoluzione ...

Nuova valutazione dell’usato per Asus Zenfone 2 : situazione aggiornata al 16 luglio 2018 : Sono trascorsi più di tre anni dall'esordio sul mercato dell'Asus ZenFone 2, smartphone Android in grado di andare oltre ogni aspettativa dal punto di vista delle vendite. Considerando una domanda a lungo elevata, il prezzo medio per l'acquisto del device è sceso molto lentamente, così come il costo da affrontare in caso di acquisto dell'usato. La situazione è cambiata in modo significativo soprattutto negli ultimi mesi, considerando alcune ...

Al completo l’aggiornamento Asus Zenfone 3 68 : cosa cambia sulla versione ZE552KL : Buone notizie per l'aggiornamento Asus ZenFone 3 nel suo modello ZE552KL oggi 16 luglio. La variante, tagliata fuori dalla settimana scorsa dall'adeguamento software 68, è protagonista di un rilascio tutto nuovo, lo stesso che avevamo già commentato per l'esemplare ZE520KL, cosa cambia nello specifico per il device non più recentissimo ma sempre con a disposizione un supporto software continuo? Qualche chiarimento sui tempi esatti del ...

Si muove qualcosa anche per l’Asus Zenfone 5 : ecco l’aggiornamento 19 - la batteria ringrazia : Spuntano alcune novità interessanti oggi 13 luglio anche per chi ha deciso di acquistare un Asus ZenFone 5. Dopo aver trattato su queste pagine le migliorie software assicurate a chi ha deciso di puntare sullo ZenFone 5Z, come avrete notato dal nostro approfondimento, oggi tocca tornare sul "modello base di questa famiglia, alla luce di alcune segnalazioni che ci parlano della distribuzione della patch 19 per il device. Ed effettivamente un ...

Effetti reali per Asus Zenfone 3 con aggiornamento 68 e precisazioni sul rilascio : Da circa 24 ore si parla molto del rilascio dell'aggiornamento 68 per l'Asus ZenFone 3, nell'ambito di una patch che non dovrebbe portare con sé una rivoluzione, come del resto vi abbiamo anticipato in tempo reale su queste pagine. In Effetti i primi riscontri del pubblico sembrano andare proprio in questa direzione oggi 11 luglio, con prestazioni e stabilità al centro di un leggero miglioramento, accompagnando in questo modo la recente patch ...

Nuovo aggiornamento Asus Zenfone 3 con build 68 : modello coinvolto e novità : Nuovo di zecca l'aggiornamento Asus ZenFone 3 68, per l'esattezza appena rilasciato con firmware 15.0410.1806.68 e per il modello ZE520KL dello smartphone datato oramai di ben due generazioni. Ci sono delle sostanziali novità all'orizzonte per i possessori del device, sulla base delle informazioni in nostro possesso? Dell'ultimo update per l'Asus ZenFone 3 abbiamo a disposizione svariati dettagli sulla base delle informazioni pubblicate ...

Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A6 - A5 (2016) - Asus Zenfone Live - ZenFone 3 Deluxe e ZenFone 4 : Un paio di Samsung e un tris di ASUS stanno ricevendo in queste ore alcuni aggiornamenti con nuove patch di sicurezza e alcune novità al seguito. Per quanto riguarda la casa sudcoreana i dispositivi interessati sono il nuovo Samsung Galaxy A6 e il Galaxy A5 (2016) mentre per ASUS abbiamo lo ZenFone Live, lo ZenFone 3 Deluxe e lo ZenFone 4. L'articolo Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A6, A5 (2016), ASUS ZenFone Live, ZenFone 3 Deluxe e ...

Tocca all’Asus Zenfone 3 Deluxe TIM ricevere l’aggiornamento Oreo oggi 9 luglio : Giornata inaspettatamente molto calda per gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 Deluxe TIM, considerando il fatto che se da un lato le versioni no brand stanno ricevendo una nuova patch con cui, tra le altre cose, dovremmo andare incontro ad una maggiore stabilità del sistema, allo stesso tempo bisogna prendere in esame la svolta per questi device brandizzati. Completiamo dunque il quadro oggi 9 luglio, dopo il primo approfondimento che ...

Riparte l’aggiornamento Asus Zenfone 3 Deluxe : novità pacchetto 57 : L'aggiornamento Asus ZenFone 3 Deluxe riprende con un nuovo pacchetto software appena distribuito dagli sviluppatori. Parliamo del firmware 57 del quale è stata data evidenza direttamente sul sito del produttore proprio oggi 9 luglio, nella sezione dedicata alle note di rilascio. Quali cambiamenti sono in arrivo per l'ex top di gamma? Precisiamo fin da subito che l'aggiornamento Asus ZenFone 3 Deluxe è specifico per il modello ZS570KL ...

Asus Zenfone 5Z si aggiorna con alcuni miglioramenti : Il team di ASUS ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per ASUS ZenFone 5Z, uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nel 2018 L'articolo ASUS ZenFone 5Z si aggiorna con alcuni miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Segnalati problemi di audio per Asus Zenfone 2 : possibili rimedi a luglio 2018 : Si torna a parlare in questi giorni di Asus ZenFone 2. Nonostante sia stato lanciato sul mercato più di due anni fa, sono ancora tanti gli utenti che qui in Italia dispongono del device, complice un rapporto tra qualità e prezzo da sempre molto conveniente ed il fatto che in tutto questo tempo a detta di molto non sono trapelati bug tali da indurre il pubblico alla sua sostituzione. Al momento, dunque, le novità riguardanti il device fanno ...

Luglio caldissimo per Asus Zenfone 5Z : aggiornamento 79 e le ultime news sulle vendite : Luglio sembra essere un mese davvero caldo per tutti coloro che hanno nel mirino un Asus ZenFone 5Z, considerando il fatto che da oggi è in distribuzione il nuovo aggiornamento 79. Si tratta a conti fatti della seconda patch messa a disposizione di coloro che hanno deciso di puntare sul top di gamma Android, dopo il nostro ultimo report sulla questione. Fondamentale, pertanto, individuare i punti di forza di un upgrade che potrebbe rivelarsi più ...