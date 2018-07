Astronomia | Marte | nelle Medusae Fossae la “culla” delle polveri

Astronomia - Flamini : scoperta acqua su Marte - ora sappiamo che il Pianeta Rosso può ospitare la vita : acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS (da Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Abbiamo, per la prima volta, la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’acqua allo stato liquido. “Ora sappiamo ...

Astronomia - moduli abitativi stampati in 3D sulla luna e igloo di mattoni prodotti su Marte : ecco come colonizzeremo altri pianeti : “Nei prossimi anni vorrei vedere il volo intercontinentale come lo conosciamo noi trasformarsi in un volo interplanetario e vedere l’uomo stabilirsi stabilmente sulla luna e su Marte perché oggi possiamo farlo”, esordisce così Tommaso Ghidini, 43 anni, ingegnere a capo della divisione materiali, strutture e meccanismi dell’Agenzia Spaziale Europea, ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio24. La divisione, con sede ...

Astronomia : come andremo su Marte? E perché non siamo più tornati sulla luna? Risponde Stefano Bianchi - ingegnere dell’ESA : Oggi si parla sempre più di ritorno sulla luna e di viaggio su Marte, ma quale tecnologia ci permetterà di raggiungere questi obiettivi? Stefano Bianchi, 58 anni, ingegnere da 30 anni presso l’Agenzia Spaziale Europea, è l’ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio 24, che apre il suo intervento fornendo due precise distanze: 384.000 km luna-Terra e 225 milioni di km Marte-Terra. Per coprire quest’ultima distanza servono ...

Astronomia : Eclissi della Luna di Sangue e opposizione di Marte - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Luglio 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Luglio 2018, il settimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole passa dalla costellazione del Cancro il 21: la durata del giorno, dopo il Solstizio d’Estate (21 Giugno), si accorcia, tanto che dal 1° al 31 si contano circa 45 minuti in meno di ...

Astronomia - Samantha Cristoforetti : “esplorazione di Marte è un sogno dell’umanità - prossimo passo sarà base sulla Luna” : “L’esplorazione di Marte e’ qualcosa che tutti abbiamo dentro, un sogno dell’umanita’ e ovviamente una sfida tecnologica, grande ma non insormontabile“, lo ha detto oggi a Roma Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), nell’incontro organizzato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia presso la residenza dell’ambasciatore tedesco Susanne ...

Astronomia : “Marte come non lo avete mai visto!” - il 27 giugno la presentazione delle foto di CaSSIS : Mercoledì 27 giugno si terrà, presso la sede dell‘Agenzia Spaziale Italiana, l’evento “Marte come non lo avete mai visto! CaSSIS – Prime immagini“: verranno presentate le prime foto riprese dallo strumento CaSSIS in orbita intorno al Pianeta Rosso. Un importante appuntamento che svelerà, nei suoi dettagli, Marte. Le immagini, mai viste prima, sono state scattate dallo strumento CaSSIS, la fotocamera progettata ...

Astronomia : ricostruito l’identikit del giovanissimo Marte - ecco come appariva 3.7 miliardi di anni fa : La notizia arriva subito dopo l’annuncio che il rover Curiosity della NASA ha individuato molecole organiche sulla superficie del Pianeta Rosso: una ricerca della Purdue University, pubblicata su “Icarus“, ha ricostruito l’identikit del giovane Marte, circa 3.7 miliardi di anni fa. Si è scoperto che il Pianeta Rosso era un luogo freddo e ghiacciato, ma con sistemi idrotermali potenzialmente favorevoli alla vita: tale ...