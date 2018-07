Assunzioni scuola 2018 19 | nota Miur con date e istruzioni

Assunzioni scuola 2018/2019 - svolta graduatorie : precedenza ai supplenti di 36 mesi : Arriva la possibile svolta sulle Assunzioni nella scuola per l'anno 2018 / 2019 : gli insegnanti con oltre 36 mesi di supplenza potranno concorrere al posto fisso e, in assenza di disponibilita', godranno della precedenza assoluta nelle assegnazioni delle supplenze. E' quanto prevede il Disegno di legge numero S355, presentato il 9 maggio 2018 dal Presidente della Commissione Istruzione al Senato, il leghista Mario Pittoni, calendarizzabile a breve ...

Scuola 57mila le Assunzioni di docenti richieste per il 2018/19 : Sono 57.322 le assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2018 /2019 richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministro Marco Bussetti ha firmato l'apposito decreto che è stato inviato al MEF. È prossimo alla formalizzazione, poi, anche il decreto con la richiesta di autorizzazione ...

