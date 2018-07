ASSALTO A CEUTA | 600 MIGRANTI SFONDANO CONFINE SPAGNA Ultime notizie e scontri | è caos

Ceuta : ASSALTO di migranti che entrano in Spagna : In 800 hanno scavalcato la recinzione alta quasi 7 metri che separa l'enclave spagnola nel territorio marocchino - Oltre agli sbarchi degli ultimi giorni, la Spagna deve fare i conti oggi anche con un ...

Migranti - ASSALTO alla barriera di Ceuta : la gioia e i festeggiamenti di chi riesce a entrare in Spagna : Circa 800 Migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato la barriera nell’enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Oltre 600 sono riusciti a entrare in territorio spagnolo. Si tratta del più grande sconfinamento da quando, nel febbraio 2017, oltre 850 Migranti riuscirono a entrare ...