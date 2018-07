Aspirapolvere senza fili | il migliore per qualità – prezzo

ideegreen

: @tutto_dun_fato Vergognati per l’ennesima volta. E poi chiedilo a tua moglie. Che a sua volta poi te lo chiederà e… - LeggiStoCazzo : @tutto_dun_fato Vergognati per l’ennesima volta. E poi chiedilo a tua moglie. Che a sua volta poi te lo chiederà e… - mm_roma : @lepasquen Aspirapolvere senza fili il loro pezzo forte - SADIComic : @Fiorentinanews Lotito, uno con uan ditta di aspirapolvere, ancora una volta si beffa dei perdenti e mediocri… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Glistanno totalmente soppiantando i vecchicon filo perché sono molto più comodi da utilizzare, sono più versatili e sono esteticamente più belli. Un tempo la controindicazione di questi prodotti consisteva nella potenza insufficiente e comunque non paragonabile a quella garantita daglicon filo, nella durata limitata della batteria e nel costo elevato. Questi problemi sono ormai superati per cui glicon filo sono inesorabilmente destinati a scomparire in breve tempo. (altro…): ilperIdee Green.