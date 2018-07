Ascolti tv mercoledì 25 luglio 2018

Ascolti TV | Mercoledì 11 luglio 2018. 10 - 8 mln per Croazia-Inghilterra (47.2%). Crolla Superquark (7.9%) battuto da Chi l’ha Visto (8.5%) e tallonato da Il Segreto (7%) : La Croazia in finale Su Rai1 – dalle 21.37 alle 00.05 - Superquark ha conquistato 1.530.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 22.37 – la semifinale dei Mondiali Croazia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 10.785.000 spettatori pari al 47.2% di share (pre e post partita nel complesso: 6.197.000 – 31.5%). Il momento più Visto della partita sono stati i supplementari che hanno raccolto ...

Ascolti TV | Mercoledì 4 luglio 2018. SuperQuark riparte dal 16%. Chi l’ha Visto? 11.2% - Sacrificio d’Amore 8% : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 3.053.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.461.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 MacGyver ha interessato 1.006.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn ha catturato l’attenzione di 1.554.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 giugno 2018. Serbia-Brasile 28.9% - Stai Lontana da me 12.3%. Nuovo flop per Sacrificio D’Amore (7.8%) : Sacrificio d'Amore Su Rai1 Stai Lontana da Me ha conquistato 2.675.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.539.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.046.000 spettatori pari al 4.3% di share e Il Supplente ne ha interessati 1.041.000 (4.8%). Su Italia 1 Serbia-Brasile ha catturato l’attenzione di 6.468.000 spettatori (28.9%) e a seguire ...