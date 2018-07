Apple store | metal detector e ragazzi in fila dalla notte | piazza Liberty blindata per

Milano - in fila per apertura Apple Store : ANSA, - Milano, 26 LUG - Aprirà al pubblico alle 17 il nuovo Apple Store di piazza Liberty a Milano ma sono già oltre 200 le persone che si sono messe in fila per entrare. La piazza è stata ...

Apre oggi Apple store a Milano piazza Liberty/ Ultime notizie - code di curiosi : scatta il conto alla rovescia : Apre oggi Apple store a Milano piazza Liberty. Ultime notizie, code di curiosi: scatta il conto alla rovescia. Lo store aprirà ufficialmente alle ore 17:00 di questa sera(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:22:00 GMT)

Nuovo Apple store in Italia : Spigen regala un codice sconto su tutti i prodotti Apple! : La notizia è ufficiale, apre a Milano un Nuovo bellissimo Apple Store! Spigen però, un brand molto famoso nei gadget per smartphone (e non solo) non è rimasto di certo a guardare, e per l’occasione ha deciso di lanciare un codice sconto speciale per scontare tutti i prodotti Apple nel loro Store su Amazon! Questa promozione sarà valida per circa una settimana e quindi, approssimativamente fino al 1 Agosto 2018 e, ovviamente, fino ad ...

I 10 Apple store più belli del mondo : Tutto è pronto per l’attesissima inaugurazione del nuovo Apple Store di Milano. Come ormai è ben risaputo, il tempio della tecnologia Made in Cupertino aprirà ufficialmente i battenti nel cuore della metropoli lombarda oggi alle 17 in Piazza Liberty. E così, mentre gli instancabili fan della mela morsicata iniziano a sincronizzare il loro Apple Watch in vista dell’evento, noi abbiamo deciso di lanciarci in un tour intorno al mondo, ...

Prove di movida sotto la grande Mela - ai milanesi piace l'Apple store by night : Di giorno sono gli zampilli d'acqua ad attrarre le persone come una calamita. Ma di notte è la scalinata a richiamare i turisti e i residenti. Piazzetta Liberty a Milano ridisegnata dal cubo di cristallo di Norman Foster per Apple ha incuriositi i milanesi che stanno prendendo...

Apple store Milano - accesa la fontana in piazza Liberty. Oneri per le periferie e giovani creativi testimonial : Prima dell'anteprima. Erano già assiepati in piazza Liberty, i curiosi, mentre si schiudeva lo scrigno che per un anno e mezzo ha tenuto nascosto il cantiere. Alle 10 in punto, nel cuore della città, ...

Apple : a Milano il primo flagship store “ispirato a piazze italiane” [GALLERY] : 1/91 LaPresse/Stefano Porta ...

'Cosa farai domani?' Apple apre a Milano il suo flagship store : L'azienda creata da Steve Jobs ha fatto nascere 'in Europa 1 milione e 760mila posti di lavoro legati alla app economy' ha spiegato il manager, aggiungendo che l'Italia è la 'quinta economia legata ...

“Cosa farai domani?” Apple apre a Milano il suo flagship store : Pietra grigia dei monti lombardi, acqua e alberi: è “ispirato alle piazze italiane” il primo flagship store di Apple in Italia in Piazza Liberty a Milano, aperto oggi in anteprima per la stampa. Un negozio ma anche una piazza, un punto di incontro dove “condividere e creare relazioni” su un’area di 3500 metri quadrati. Colori tenui - il grigio della pietra Beola, il beige della betulla e il bianco, colore ...

Ecco com’è il nuovo Apple store di Milano/ Video : pietre - scalinate e vetrate si intrecciano in giochi d’acqua : nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano. Foto, il progetto dell’archistar Norman Foster prevede una larga scalinata e spettacolari giochi d'acqua(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:22:00 GMT)

L'Apple store di Milano - la cascata di cristallo è irresistibile : tutti a mollo nella fontana : L'ha concepita l'archistar Norman Foster e di certo è uno dei punti che caratterizzano l'architettura del nuovo Apple Store di Milano. Ma, a quanto pare, è anche un richiamo irresistibile per turisti e milanesi che accusano le temperature particolarmente alte di questi pomeriggi...

Siamo andati a dare un occhiata al nuovo Apple store di Milano : Tutto questo rientra nel cappello di Today at Apple , la serie di happening che caratterizza i flagship Store di tutto il mondo e che li diversifica da un normale punto vendita. La presentazione di ...

Entriamo (in anteprima) nel nuovo Apple store di Milano : Il 26 luglio 2018 è il giorno dell’apertura del primo flagship Store di Apple in Italia, a cui abbiamo avuto accesso con due giorni di anticipo. A differenza degli Apple Store all’interno di centri commerciali e aree multimarca, quello di Piazza Liberty a Milano è uno spazio totalmente dedicato alla Mela e al suo mondo di prodotti e servizi. La compagnia, per realizzarlo, ha seguito la stessa falsariga utilizzata altrove, studiando ...

Apple - a Milano il primo Flagship Store 'ispirato alle piazze italiane' : Sono in tutto '112 i negozi in Europa e 500 in 21 paesi del mondo', ha spiegato il manager Caropreso: il punto vendita di piazza Liberty è il secondo per dimensioni dopo quello di San Francisco e ha ...