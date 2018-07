blogo

: In bocca al lupo di cuore al mio compagno mondiale Antonio Di Gennaro per la sua nuova avventura come commentatore… - RealPiccinini : In bocca al lupo di cuore al mio compagno mondiale Antonio Di Gennaro per la sua nuova avventura come commentatore… - NegraMente74 : RT @RealPiccinini: In bocca al lupo di cuore al mio compagno mondiale Antonio Di Gennaro per la sua nuova avventura come commentatore tecni… - Varych4 : Antonio Di Gennaro lascia Mediaset e passa in Rai, commenterà la Nazionale -

(Di giovedì 26 luglio 2018) "Il mio futuro? Quello della seconda voce è un lavoro che mi piace. Vediamo il panorama che si prospetterà in base ai diritti tv, intanto sono sul mercato". Così parlava a TvBlog lo scorso giugno alla vigilia dei Mondiali di calcio. Qualche settimana dopo è ufficiale l'addio diDida. L'ex calciatore e allenatore da agosto approderà in Rai dove sarà la voce tecnica per le partite dellaal fianco di Alberto Rimedio. Dianche le partite della Champions League e parteciperà pure alla Domenica Sportiva dove saranno ospitati come opinionisti anche Sebino Nela e Marco Tardelli (mentre non ci saranno Mario Sconcerti, in scadenza di contratto, e Ivan Zazzaroni, da poco diventato direttore del Corriere dello Sport).Sandro Piccinini, che per molti anni ha lavorato al suo fianco (i due hanno fatto coppia fissa nelle telecronache di ...