Anticipazioni SuperQuark | 1 agosto 2018 | i temi della puntata

superguidatv

: Superquark: ogni mercoledì in prima serata su @RaiUno con Piero Angela - LorenzoMainieri : Superquark: ogni mercoledì in prima serata su @RaiUno con Piero Angela - zazoomblog : Superquark puntata 25 luglio 2018: con Piero Angela anticipazioni Rai 1 - #Superquark #puntata #luglio #2018: - UnDueTreBlog : SuperQuark – Quarta puntata del 25 luglio 2018 – Anticipazioni, temi e servizi. -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Cosa accadrà nella prossimadi? Quali saranno itrattati da Piero Angela, uno dei divulgatori scientifici più amati del piccolo schermo? Ecco tutte lein merito allain onda mercoledì 1. A seguire, in seconda serata, andrà in onda il quinto ed ultimo appuntamento conMusica.mercoledì 1Secondo leriguardanti la prossimadi, Piero Angela si occuperà di argomenti molto diversi fra loro cercando però di sfatare vecchie credenze popolari e di informare correttamente i telespettatori dell’ammiraglia Rai. Come di consueto il nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Piero Angela si aprirà con la messa in onda dell’ appassionante documentario Blue PlanetBBC. Il filmato porterà per mano i telespettatori alla scoperta delle ...