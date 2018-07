Anteprima FIFA 19 : Video Gameplay Di 10 Minuti Mostra Le Novità : Trapela un Video Gameplay di FIFA 19: filmato di 10 Minuti Mostra nuovo menù e grafica. Vediamo diversi Minuti di una finale di Europa League in FIFA 19. Video Gameplay FIFA 19 in Anteprima Grandi Novità arrivano per tutti i fan di FIFA 19. A sorpresa, a più di un mese dall’arrivo sul mercato di FIFA 19, trapela […]