meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Trene sono statedalla trentesima sessione del MAB-ICC (il Consiglio del Programma internazionale uomo edell’), in corso a Palembang, in Indonesia: Ticino Val Grande Verbano; Valle Camonica-Alto Sebino; Monte Peglia. Il Ticino Val Grande Verbano consiste in un ampliamento della riserva Valle del Ticino e interessa una superficie di oltre 300 mila ettari di territorio, che abbraccia 217 Comuni della Lombardia e del Piemonte. La Valle Camonica-Alto Sebino coinvolge 45 Comuni lombardi, per una superficie totale di oltre 130 mila ettari. Il Monte Peglia include 4 Comuni della Provincia di Terni, in Umbria, con una superficie di oltre 40 mila ettari. Salgono così a 18 lene riconosciute dall’nell’ambito del programma Mab. “Un riconoscimento internazionale importante per il nostro Paese – commenta il ...