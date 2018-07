Ambiente | Arpacal | report sulla qualità dell’aria nel comprensorio della centrale Edison

meteoweb.eu

: L'assessore regionale all'Ambiente commenta con soddisfazione i dati dell'Ispra e dell'Arpacal secondo i quali il 9… - zoom24news : L'assessore regionale all'Ambiente commenta con soddisfazione i dati dell'Ispra e dell'Arpacal secondo i quali il 9… - jb0573 : Emissioni odorigene. ArpaCal - CosenzaPage : Rende, tutela e rispetto dell’ambiente. L’Arpacal rassicura: “Lo svincolo autostradale non produce inquinamento acu… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) E’ online da questa mattina sul sito web dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Calabria (), nella sezione dedicata alla tematica Ariaprovincia di Cosenza, il Rapporto annualedell’aria neldove si trova latermoelettricadi Altomonte. Come ogni anno, anche in questo– che si riferisce al 2017 – individua gli andamenti degli inquinanenti monitorati e fa una comparazione sul periodo compreso tra il primo rapporto del 2006 e l’ultimo del 2017. Il documento – redatto dalla dr.ssa Claudia Tuoto, dirigente del servizio Aria del Dipartimento provinciale di Cosenza dell’, e dalla dr.ssa Marianna Caravita, tecnico anch’esso del servizio Aria – conclude che “i limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, per gli inquinanti ...