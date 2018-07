Allerta caldo e smog | Parigi boccheggia

Allerta caldo anche in Germania : temperature fino a 38 °C : E’ Allerta caldo ovunque in Germania, specialmente al nord dove “ieri sono stati raggiunti i 36 gradi a Lingen in Bassa Sassonia” ed “entro venerdì ci si attende fino a 38 gradi“, rende noto il servizio meteo tedesco (Dwd). Ad Amburgo oggi si registrano temperature di 34 gradi, così pure a Duesseldorf e Mannheim, mentre a Colonia il caldo ha raggiunto i 35 gradi. Le temperature tropicali sono responsabili anche ...

Francia : Allerta per caldo e smog a Parigi - alte temperature fino a venerdì : allerta caldo e smog a Parigi: nel pomeriggio di oggi sono previste temperature tra i 32°C e i 34°C nell’Ile-de-France, la regione della capitale francese. Météo-France, prevede inoltre un nuovo picco per venerdì con picchi tra “34 e 37 gradi“. “Anche le notti saranno sempre più calde“, precisa il servizio meteorologico nazionale, secondo cui il calo termico non arriverà prima del weekend, con l’arrivo delle ...

Caldo record nel Regno Unito : massime oltre i 30°C - diramata Allerta “arancione” : Prosegue la fase di Caldo record nel Regno Unito: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta “arancione“, valida da oggi e fino a venerdì, indicando massime oltre i 30°C (a Londra 32°C) e minime notturne superiori ai 15°C in gran parte centro/sud dell’Inghilterra. Sono senza dubbio temperature insolite per il Paese: la media tra giugno e metà luglio è stata di circa 21°C, senza ...

Caldo - nuovo bollettino del Ministero : domani Allerta rossa a Perugia : allerta Caldo a Perugia, dove per domani è previsto ‘bollino rosso’, ovvero livello 3 (il più alto) che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo dei gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone con malattie croniche. Anche Pescara dovrà fare i conti con la canicola (‘bollino arancione’), mentre il ...

Caldo - Allerta a Torino : “Alti livelli di ozono - evitare i rischi per la salute” : A causa dell’elevata temperatura, si è verificato a Torino in questi giorni un superamento del livello di informazione per l’ozono. Lo comunica il Comune di Torino, spiegando che, perdurando le condizioni di forte irraggiamento solare e le alte temperature, altri sforamenti potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Gli alti tassi di ozono e il protrarsi dello stato di allarme per le ondate di calore richiedono di osservare ...

Allerta nubifragi a Nord - caldo in aumento nel centro sud : Roma - VENERDI' PRIMI FORTI TEMPORALI AL Nord - Gli ultimi aggiornamenti confermano l'indebolimento dell'anticiclone venerdì al Nord, sotto l'incalzare dell'ennesimo impulso instabile Nord atlantico in ingresso dalla Francia. Sole prevalente fino al pomeriggio, ma con primi focolai temporaleschi lungo le Alpi. Sarà tuttavia tra sera e notte che l'instabilità andrà accentuandosi in modo deciso con ...

Allerta caldo a Venezia : ondate di calore e disagio intenso : La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dall’Arpav – Centro meteorologico di Teolo – informa che oggi e domani il clima sarà decisamente caldo, il disagio fisico per il calore percepito sarà moderato-intenso. Per domani si registra un lieve aumento soprattutto delle temperature minime, con clima leggermente umido nei bassi strati dell’atmosfera che farà aumentare ancora un po’ il ...

Perugia - Allerta caldo per giovedì e venerdì : Perugia A seguito del bollettino trasmesso in data odierna, 18 luglio 2018, dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, per le giornate di giovedì 19 e venerdì 20 ...

Caldo - Allerta incendi in Sardegna : domani codice arancione nel Cagliaritano : Nel Cagliaritano per l’intera giornata di domani resta il codice arancione della Protezione civile regionale per l’elevato pericolo incendi. Le temperature diurne continuano a superare i 30 gradi e il rischio di roghi risulta accentuato dall’arrivo di venti da ovest e nord-ovest attorno ai 30 Km/h. Anche domani, quindi, l’apparato antincendi è mobilitato nel Cagliaritano per affrontare tempestivamente possibili fiamme, ...

Meteo - Allerta caldo in Sardegna e Sicilia : domenica previsti 40 gradi : Decine di chiamate al 118 per malori: la colonnina del mercurio è salita ovunque sopra i 30 gradi, raggiungendo anche i 40 gradi a Palermo, dove, insieme a Cagliari, si sono registrati i maggiori disagi, per la popolazione. Protezione civile: "Evitare alcolici e caffeina".Continua a leggere