Alimenti | nella spazzatura ancora 3 kg di cibo a testa ogni mese

Alimenti - rischio salmonella : ritirato lotto di salamini : Richiamati dal mercato i salamini Cavalleri Carni Srl. A darne notizia è una comunicazione sul sito del ministero della Salute, secondo la quale a motivare il richiamo è la presenza di salmonella. Ad essere interessato è il lotto del 16-05-2018 prodotto nello stabilimento di Paitone (Bs). L’invito alla popolazione è di restituire il lotto “in quanto non conforme per salmonella”. L'articolo Alimenti, rischio salmonella: ritirato ...

Alimenti SURGELATI SCADUTI/ 16 tonnellate sequestrate a Taranto. I casi precedenti dei cibi bio : sequestrate 16 tonnellate di ALIMENTI SURGELATI a Taranto: etichette contraffate su moltissimi prodotti SCADUTI anche da anni. Nas in azione anche a Boogna(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Alimenti - Nas sequestrano acqua e 16 tonnellate di surgelati scaduti - : Due operazioni, a Bologna e Taranto, hanno portato a una denuncia e a una segnalazione. Rilevate gravi violazioni anche di carattere penale

Biologico - sequestrate oltre 100 tonnellate di Alimenti irregolari - : Nel corso di 186 controlli, eseguiti tra marzo e maggio in tutta Italia, i carabinieri dei Nas hanno scoperto 49 violazioni

Alimenti : Cna - Venezia nella top ten della città italiane del gelato (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il gelato è una delle eccellenze italiane e quello artigianale è l’eccellenza dell’eccellenza. Il nostro obiettivo è introdurre tutti gli elementi innovativi che anche in questo settore tecnologia e digitalizzazione stanno creando, senza snaturare la caratteristica princ

Alimenti : Cna - Venezia nella top ten della città italiane del gelato : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - Venezia tra le capitali del gelato, in un’Italia che si scopre superpotenza nel mercato europeo, con un business di 2 miliardi di euro e lavoro per 40 mila addetti. Lo rileva un'indagine del Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare condotta tra gli isc

Alimenti : le vendite del biologico superano 1 - 5 mld nella grande distribuzione : superano il miliardo e mezzo di vendite i prodotti biologici nella grande distribuzione organizzata (Gdo) oltrepassando uno spazio commerciale che fino a qualche tempo fa era legato solamente ai negozi specializzati per il settore. A dipingere il nuovo quadro di mercato elaborato da Nielsen e’ AssoBio (associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici) in occasione dell’assemblea annuale ...

Alimenti : Firenze - trova aghi nella mozzarella - ritirato lotto : E’ stato ritirato dal commercio il lotto di mozzarelle a marchio Mukki dopo che una studentessa 23enne, a Firenze, si è accorta della presenza di due aghi per cucire in una confezione acquistata nel supermercato Esselunga di via Masaccio. Il lotto comprendeva 3.840 mozzarelle, prodotte da terzisti per l’azienda Mukki, e di queste 600 erano state distribuite alla catena Esselunga che ha già provveduto a ritirarle. Le restanti 3.240, ...

Blitz contro il falso bio : sequestrate 15 tonnellate di Alimenti in tutta Italia : I carabinieri per la tutela agroalimentare hanno eseguito verifiche in 45 aziende per arginare il fenomeno del falso bio. Nelle province di Ravenna e Reggio Emilia, sotto sequestro 63 confezioni di frutta secca ed erbe aromatiche dichiarate bio e 22 fra baccalà, sardine e alici biologiche, riportanti indicazioni difformi alle norme di specie. All’Aquila i militari del reparto speciale hanno sequestrato 381 uova biologiche per le quali non ...