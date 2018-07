Alfonso Signorini | La mia Bohème | questione di cuore

Simona Ventura e Alfonso Signorini hanno fatto pace : Simona Ventura e Alfonso Signorini hanno fatto pace, hanno sotterrato l’ascia di guerra, e a confermarlo sono proprio i diretti interessati attraverso una foto su “Instagram” che lascia pochi dubbi. La Ventura ha pubblicato uno scatto che la ritrae con Signorini a Rimini: entrambi sorridenti e abbronzati si abbracciano come veri amici. «Negli anni ne abbiamo viste tante. Tante polemiche e risentimenti sono passati su e tra di noi, ma siamo ...

Simona Ventura e Alfonso Signorini/ Pace fatta con una foto : "Tante polemiche e risentimenti ma adesso..." : Dopo l'addio alla chirurgia plastica e la Pace fatta (si spera) con Mara Venier e Alfonso Signorini arriva la conduzione di Temptation Island, solo un'operazione pulizia?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:18:00 GMT)

Simona Ventura e la foto per la 'pace' con Alfonso Signorini : Attraverso i social Simona Ventura ha confermato ciò che era ormai chiaro anche pubblicamente: è tornato il sereno con Alfonso Signorini. La conduttrice tv aveva infatti platealmente rotto con il direttore di Chi nel 2016. Il fatto scatenante fu la polemica nata durante l'Isola dei famosi, quando SuperSimo non approvò la decisione del giornalista di pubblicare un'intervista al suo ex marito Stefano Bettarini mentre lei era fuori Italia.In ...

Simona Ventura e Alfonso Signorini hanno fatto pace : le loro parole - : Avanti tutta adesso!' A chi si stava riferendo il direttore del giornale di gossip? Chi del mondo dello spettacolo non passa e non lascia il segno? La frase scritta da Alfonso si riferiva chiaramente ...

Simona Ventura e Alfonso Signorini hanno fatto pace : le loro parole : Signorini e Simona Ventura: è tornato il sereno. Le dichiarazioni Simona Ventura e Alfonso Signorini hanno fatto finalmente pace e ad annunciarlo è stata proprio la nuova conduttrice di Temptation Island Vip con una foto su Istagram. Super Simo ha infatti caricato sul suo profilo ufficiale una foto insieme al direttore di Chi, scattata in occasione del Chi Summer Festival, e nella didascalia ha così affermato: “Negli anni ne abbiamo ...

Simona Ventura scrive a Signorini - stop ai rancori : Alfonso risponde : Simona Ventura scrive ad Alfonso Signorini, stop ai rancori. Il direttore di Chi risponde alla conduttrice sulle polemiche del passato Simona Ventura e Alfonso Signorini lungo le loro carriere si sono incrociati più volte e più volte non sono mancati gli alterchi e le differenze di vedute. Gli spettatori de L’Isola dei Famosi ricorderanno senza […] L'articolo Simona Ventura scrive a Signorini, stop ai rancori: Alfonso risponde ...

Alfonso Signorini sulle adozioni gay/ “Voglio battermi affinché tutti possano ottenerle - anche i single" : Alfonso Signorini sulle adozioni gay: “Mi batto affinché tutti possano ottenerla, Salvini parla alla pancia della gente, ha capito come funziona la politica in Italia"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Alfonso Signorini : "Desidero diventare padre" : Nel pieno del dibattito politico, sulla possibilità di modificare o meno l'attuale sistema di leggi per le unioni civili, negli scorsi giorni, con un'intervista al Corriere Della Sera, è intervenuto Alfonso Signorini che ha espresso la propria contrarietà nei confronti del ministro Fontana, convinto che l'unica famiglia riconosciuta sia quella formata da una mamma ed un papà.prosegui la letturaAlfonso Signorini: "Desidero diventare padre" ...

Alfonso Signorini : “Desidero un figlio. Vorrei vivere in un Paese che permette di adottare alle coppie gay” : “Vorrei vivere in uno Stato dove una coppia gay che ha il desiderio di adottare un bambino lo possa fare, semplicemente. Desidero un figlio e adesso come omosessuale mi sento castrato da questo punto di vista”, ha confidato Alfonso Signorini in un’intervista al Corriere della Sera. Il direttore del settimanale Chi ha poi aggiunto che non percorrerebbe mai la strada dell’utero in affitto: “Non è nelle mie corde, ...

Alfonso Signorini : "I diritti gay non si toccano - voglio adottare un figlio" : C'è grande confusione nel Governo sui diritti civili. Lo afferma Alfonso Signorini, in un'intervista al Corriere della Sera, evidenziando che "da una parte ci sono le parole del sottosegretario Spadafora che non possono non essere condivise. E dall'altra c'è il ministro Fontana che ha appena ribadito un concetto che io credevo avesse detto per sbaglio", quello secondo cui le famiglie omosessuali non esistono."Stiamo parlando di ...

DOMENICO MODUGNO - UNA SERATA BELLA… NEL BLU DIPINTO DI BLU/ Anticipazioni 24 giugno : conduce Alfonso Signorini : Una SERATA bella, nel blu DIPINTO di blu, DOMENICO MODUGNO verrà omaggiato nella prima SERATA di Rete4: ecco le Anticipazioni e gli ospiti che canteranno le sue canzoni.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Cecilia Rodriguez non in regola con i documenti - a renderlo noto è Alfonso Signorini : Cecilia Rodriguez trova sempre il modo per far parlare di sé. Questa volta, però, non l'ha fatto intenzionalmente. La bella showgirl argentina, infatti, non poteva minimamente immaginare quello che sarebbe successo dopo una diretta web fatta per gioco a Capri. Non poteva sapere che per aver fatto una certa rivelazione con leggerezza ed ingenuità sarebbe finita in commissariato. L'indiscrezione è venuta fuori proprio da Alfonso Signorini, ...

CECILIA RODRIGUEZ/ Permesso di soggiorno scaduto : la battuta di Alfonso Signorini : Bocche cucite sulla spinosa questione del Permesso di soggiorno scaduto da parte di CECILIA RODRIGUEZ. Alfonso Signorini si è detto pronto ad assumerla come badante ma lei pensa ad altro...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto. Alfonso Signorini : "L'assumo io come badante!" : Uno scambio di battute in allegria si è trasformato in una piccola disavventura burocratica per Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen Rodriguez che, recentemente, è stata intervistata da Alfonso Signorini durante una puntata del programma Casa Signorini. Il direttore del settimanale Chi, infatti, durante l'intervista alla showgirl ha rivelato che il permesso di soggiorno dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 era scaduto; ...