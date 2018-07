Alcuni smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store

Alcuni smartphone Samsung inviano foto a caso ai contatti della rubrica : Avete un Galaxy Note 8 o un Galaxy S9? Potreste essere a rischio imbarazzo. Alcuni smartphone della Samsung, tra cui questi due modelli, da una settimana a questa parte hanno cominciato a inviare le foto contenute nella galleria. Il tutto in maniera autonoma, senza cioè che il proprietario dello smartphone ne abbia coscienza. La notizia è stata inizialmente riportata da Android Central e poi rilanciata da Gizmodo. Il difetto ...

Alcuni smartphone Samsung si sono messi a inviare le loro foto in memoria ad altri contatti - all’insaputa dei proprietari : Alcuni modelli di smartphone Samsung si sono messi a inviare da soli le fotografie del rullino del telefono ai contatti nella rubrica, senza un’azione diretta da parte dei loro proprietari. Il problema è stato segnalato da Gizmodo e da numerosi The post Alcuni smartphone Samsung si sono messi a inviare le loro foto in memoria ad altri contatti, all’insaputa dei proprietari appeared first on Il Post.

Sicurezza smartphone : Alcuni utili consigli : La Sicurezza degli smartphone è da sempre al centro di tantissimi dibattiti. Da diverso tempo infatti, le operazioni che prima venivano svolte esclusivamente davanti al PC, sono diventate routine sugli schermi dei vostri dispositivi mobili. Effettuare pagamenti, inviare e-mail, archiviare dati personali, sono solo alcune delle azioni che quotidianamente vengono compiute da milioni di utenti. Questo aspetto, oltre a velocizzare enormemente lo ...

Dal 2020 Whatsapp bloccato per Alcuni smartphone : lista completa su cui non funzionerà più : Whatsapp bloccato a partire dal 2020. Questa volta non si tratta di una bufala, come spesso e volentieri si percepisce dalle solite catene che girano in Rete per invogliare gli utenti più sprovveduti ad accedere a determinate pagine web piene di minacce per i singoli smartphone. No, stavolta è tutto vero, perché nel giro di due anni alcune versioni del sistema operativo iOS e Android non saranno più supportate. Parliamo di smartphone molto ...

Huawei Cloud PC porta Windows 10 su Alcuni smartphone Android di Huawei : Si chiama Huawei Cloud PC ed è una soluzione che consente alla versione Cloud di Windows 10 di accedere direttamente al file system dello smartphone Android L'articolo Huawei Cloud PC porta Windows 10 su alcuni smartphone Android di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Android : Alcuni smartphone sono già infetti da malware al momento dell'acquisto : Gli utenti che sono in possesso di uno smartphone Android sono stati messi in allarme dopo che sono stati trovati dei malware preinstallati su centinaia di telefoni usciti direttamente dalla confezione. L'adware, soprannominato Cosiloon, è stato scoperto dai ricercatori della ditta Cybersecurity Avast. Gli esperti di sicurezza hanno affermato che il malware è stato trovato su centinaia di telefoni Android distribuiti in diversi Paesi: Regno ...