Al via sgombero campo nomadi a Roma | Salvini legalità prima di tutto

Corte Ue rinvia sgombero camping river; Processo raggi : 9 novembre sentenza; Casellati visita comunita' ebraica : CANOTTAGGIO, SABAUDIA OSPITERA' PRIMA PROVA COPPA DEL MONDO 2020 sarà Sabaudia, in provincia di Latina, a ospitare la prima prova della World Rowing Cup, la Coppa del Mondo 2020 di canottaggio, che ...

Corte Ue rinvia sgombero campo rom : 14.00 La Corte europea per i diritti umani ha ordinato il rinvio dello sgombero del campo rom Camping River, alle porte di Roma, previsto per oggi. La sospensione è stata decisa in attesa dell'indicazione delle misure abitative previste per i richiedenti, spiega un' associazione che ha comunicato la sentenza. A presentare ricorso tre abitanti del campo, che ospita 300 persone. "Ci mancava il buonismo della Corte europea per i diritti dei ...

Roma - Corte Europea per i Diritti dell’Uomo sospende sgombero del campo rom in via di chiusura : La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo sospende lo sgombero del Camping River, campo nomadi in via di chiusura a Roma, fino al 27 luglio chiedendo alle istituzioni di indicare le soluzioni alloggiative alternative al campo. ...

Sgombero via Asciano - Garipoli : “Subito riqualificazione” : È avvenuto due giorni fa, l’11 luglio, lo Sgombero dell’accampamento abusivo situato in via Asciano, in zona Magliana, e a commentarlo positivamente è stato Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio XI: “Finalmente lo Sgombero e la pulizia dell’accampamento abusivo in un’area tra Parco Tevere e Via Asciano. Sul posto – continua Garipoli – il […] L'articolo Sgombero via ...

Rollero : nomadi bivaccano ancora dopo sgombero viadotto Magliana : Roma – “Decine le segnalazioni provenienti da piu’ parti che indicano come dopo lo sgombero effettuato nella mattinata di ieri sotto il viadotto della Magliana alcuni nomadi perlopiu’ pregiudicati bivaccano ora in assoluta tranquillita’ per la pista ciclabile dello stesso quadrante mettendo tra l’altro in seria preoccupazione i residenti e i cittadini che quotidianamente frequentano tale ...

Montanari : operazione di sgombero campo abusivo viadotto Magliana : Roma – “È in corso una importante operazione di sgombero di un insediamento abusivo sorto nell’area golenale del Tevere tra via Asciano e via Pian due Torri, presso il viadotto della Magliana. L’intervento e’ frutto dell’intenso lavoro dell’Ufficio Speciale Tevere istituito dall’Amministrazione Capitolina su proposta dell’Assessorato alla Sostenibilita’ Ambientale per coordinare le ...

Campidoglio : proposte accoglienza dopo sgombero via Scorticabove : Roma – La Sala Operativa Sociale di Roma Capitale e’ presente, con la sua unita’ di strada, in via Scorticabove per formulare le proposte di accoglienza in seguito alle operazioni di sgombero disposte dalla Questura. Gli operatori sociali stanno formulando proposte per l’accoglienza nel circuito dei migranti fragili extra Sprar. L’interlocuzione e’ ancora in corso. Lo fa sapere il Campidoglio. L'articolo ...

Nunzi : sgombero via Scorticabove inumano - urgono politiche strutturali : Roma – L’estate romana parte all’insegna degli sgomberi a danno di 100 persone che alle luci dell’alba si e’ ritrovata in strada. La Sindaca Raggi si scaglia contro la categoria piu’ fragile, quella dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, negando le convenzioni internazionali e seguendo la barbara linea di governo Lega-M5S. Federica Nunzi responsabile immigrazione dell’unione inquilini: ...

I rom scendono in piazza Municipio No allo sgombero di via Gianturco : Non c'è pace per i rom. Prima sono stati cacciati da via Gianturco, poi dall' ex mercato ortofrutticolo e il 2 luglio saranno sgomberati anche dalla struttura dell'ex manifattura tabacchi dove avevano ...

Pelonzi : Campidoglio da via libera sgombero senza valida alternativa : Pelonzi: Raggi chiarisca situazione Roma – Di seguito la nota del capogruppo Pd capitolino, Antongiulio Pelonzi. “Il Campidoglio senza trovare una valida alternativa ai residenti del Camping River ha dato il via alla distruzione dei container. Lasciando senza un tetto uomini, donne e bambini. Tutti allineati tra terra e fango. Restano solo montagne di arredi e beni personali. Si è dato corso ad uno sgombero avvenuto ‘senza ...

Milano : sgombero terminato - 'liberati' appartamenti in via Palmanova : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - E' terminato lo sgombero dei 12 appartamenti occupati abusivamente in via Palmanova 59 a Milano. L'intervento è stato deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Luciana Lamorgese e ha visto la polizia impegnata nel censimento degli