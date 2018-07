Al via lo storico ' Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo'

Ri Vedi il centro storico - al via la quarta edizione : ... sarà possibile ammirare le fotografie realizzate dagli studenti dell'Istituto Comprensivo di Girifalco che hanno partecipato al progetto Pon-Fse 'Scuola e territorio - Modulo: Il mondo in un click'. ...

Ue-Giappone - storico accordo : al via intesa di libero scambio : Gli Stati Uniti si isolano, l'Unione Europea stringe nuove amicizie. E così, dopo la pioggia di dazi su alluminio e acciaio imposti da Washington, Bruxelles ora guarda all'Asia e firma un accordo commerciale con il Giappone. L'intesa - la più importante mai firmata dall'Ue - è destinata a creare la più grande area di libero scambio al mondo e risponde - sul piano politico - al crescente protezionismo degli Stati Uniti."Con il più grande accordo ...

Ricostruzione Centro Storico - avviata sinegia su sicurezza tra Taranto e L'Aquila : L'Aquila - Una sinergia tesa a trasferire le procedure utilizzate nella Ricostruzione post terremoto e nella sicurezza nei cantieri nel Centro Storico dell’Aquila, nell’operazione di recupero del Centro Storico di Taranto, per la quale è stato previsto un finanziamento di circa 850 milioni di euro, è stata attivata tra l'Ese-Cpt, l’Ente Scuola edile e Comitato paritetico territoriale per la formazione e la sicurezza in ...

Insolito Festival - al via gli spettacoli in Giardino Ducale - centro storico e Oltretorrente : L'articolo Insolito Festival, al via gli spettacoli in Giardino Ducale, centro storico e Oltretorrente sembra essere il primo su ilParmense.net....

Roma - camion bar via dal centro storico : stretta sul commercio del Comune : Dal freno a mano tirato sulle nuove bancarelle in rotazione , non ce ne potranno essere delle nuove, allo stop delle sostituzioni che nel tempo hanno portato più operatori a occupare un banco. Dalla ...

Ferro&Farina : al via il nuovo format di ristorazione a Nola - che ridà vita allo storico “Bar Franzese” di via Variante 7Bis! : La nuova generazione della famiglia Franzese, storici proprietari del bar, che è stato punto di riferimento della 7bis sin dagli anni “70, con un grande evento gastronomico il 14 giugno 2018 a Nola inaugurano ”Ferro&Farina un nuovo format di ristorazione che attraverso la qualità dei prodotti e il design riporterà in auge i valori e le tradizioni che hanno segnato l’epoca della location. Nei giorni in cui a Nola l’allegria fa da ...

viaggi & Turismo : riprende lo storico collegamenti Napoli-Isole Eolie - promozione speciale : Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio Viaggio in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite ...

Amazon - accordo storico a Piacenza : via obbligo turni notturni : ... impegnata da anni a contrattare una flessibilità organizzativa, giuste tutele e garanzie di partecipazione anche per questi lavoratori di una multinazionale in espansione in Europa e nel mondo'.