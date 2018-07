Al via i pre-order dell' Xbox Adaptive Controller | per dei videogiochi più accessibili e

Spreco alimentare - italiani più sensibili : ma ognuno getta via 3 chili di prodotti al mese : Rapporto "Waste Watchers 2018". Il 92% dichiara di sentirsi in colpa quando butta alimenti che avrebbe potuto consumare con una più accorta programmazione. I dati reali sono però in contraddizione: lo Spreco equivale a 8,5 miliardi all'anno.--Aumenta il senso civico e cresce il senso di colpa nel rapporto tra gli italiani e lo Spreco alimentare. Gli ultimi dati confermano un'inversione di tendenza: 4 su 10 dichiarano di sprecare meno di due ...

Accordo Trump-Juncker sui dazi. L'Europa comprerà piu soia e gas - via le tariffe su acciaio e alluminio : L'annuncio dopo quasi tre ore di incontro alla Casa Bianca tra Trump e Juncker. L'Unione europea acquisterà più soia e gas dagli Stati Uniti, che in cambio si impegnano ad eliminare i dazi su acciaio ...

“Per sempre con noi”. Lutto per Giulia e Silvia Provvedi. Le dicono addio così : “Sarai per sempre dentro al nostro cuore. Sei stata per noi l’esempio dell’amore”. Lutto per Giulia e Silvia Provvedi, che su Instagram danno il triste annuncio sotto alla foto in cui le due sorelle abbracciano la nonna. Sotto al post, centinaia di commenti di affetto e condoglianze per loro: “Mi dispiace tanto, ho visto qualche video in cui si sentiva l’amore che provava per voi”, si legge. E ancora: “La nonna è la ...

Salvini contro Saviano - Articolo 21 scrive a Conte 'Difenda la libertà di espressione' : Le associazioni chiedono che il premier 'si pronunci in modo fermo in difesa della libertà di espressione e manifestazione del pensiero, del diritto di cronaca, di critica e di satira, principi ...

Salvini contro Saviano - Articolo 21 scrive a Conte : "Difenda la libertà di espressione" : Migliaia di firme già raccolte dalla petizione online promossa dall'associazione insieme a Progressi, che è una lettera aperta al presidente del Consiglio: "Tutelare diritti fondanti della Repubblica"

Gizzeria : prendono il via i Campionati del mondo di Kitesurf : Con la cerimonia d'apertura, che si è svolta questa sera all'Hang Loose Beach di Gizzeria Lido, sono ufficialmente iniziati i Campionati del mondo di Kitesurf "Ttr World Championships 2018". Sotto le ...

Le prime immagini del premier Conte in vacanza con la fidanzata Olivia Paladino : Il numero di 'Oggi' in edicola da domani pubblica le prime foto insieme del premier Giuseppe Conte e della sua fidanzata Olivia Paladino, manager all'hotel Plaza di Roma di proprietà del padre Cesare. I due, si legge in una nota, "sono stati ripresi da 'Oggi' sul terrazzo con piscina di una bella villa sul litorale a sud di roma.Finora, pur essendo da tempo una coppia ufficiale e pur essendoci già tra le loro famiglie confidenza e ...

Sorprendente rilascio Oreo su Huawei P9 e P9 Plus : il via dalla Cina nel mese di luglio : La notizia ha dell'incredibile, Oreo su Huawei P9 e P9 Plus è realtà anche se non in Europa e dunque in Italia ma nella madrepatria del produttore, ossia in Cina. Nonostante, a più riprese, le divisioni del vecchio continente abbiano affermato che mai Android 8.0 avrebbe visto la luce sui dispositivi qui menzionati, ecco che nella nazione di origine del noto brand l'impensabile è accaduto. Come ci suggerisce la fonte TheAndroidSoul, ecco che ...

Prezzi dei biglietti per i Negramaro nei palasport col tour autunnale 2018 : prevendita al via su TicketOne : Il 25 luglio è partita ufficialmente la prevendita dei biglietti per i Negramaro nei palasport col tour autunnale 2018: i nuovi concerti della band di Giuliano Sangiorgi rappresentano un'estensione della tournée di grande successo di quest'estate, che proseguirà con nuovi concerti indoor a supporto dell'ultimo album Amore che Torni dopo aver toccato i principali stadi italiani come San Siro e l'Olimpico tra giugno e luglio. Dopo il grande ...

Saviano agli intellettuali : 'rompiamo il silenzio e prendiamo posizione contro il governo' : roberto Saviano ha lanciato un nuovo appello, diretto principalmente ai personaggi facenti parte dell'universo intellettuale ed artistico, ma rivolto anche a chiunque non si riconosca nelle politiche che sono state intraprese di recente. Per lo scrittore, è ormai doveroso prendere una posizione netta contro il governo M5S-lega, nel quale scorge l'inizio di un ''qualcosa di estremamente pericoloso''. 'Basta silenzio, dobbiamo fare una scelta' E' ...

Venezia - presentato il progetto del nuovo stadio : via ai lavori nel 2021 : Se n'è parlato anni e ora possiamo dare ad una delle città più belle del mondo un impianto all'avanguardia e una squadra forte" ha detto Tacopina. Anche il sindaco è parso entusiasta: "Siamo felici ...

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

Licia Colò / Al via le riprese di "Niagara" : "In questa calda estate sto lavorando al freddo" (Furore) : Protagonista della prima puntata di Furore, Licia Colò è attualmente impegnata nelle riprese di Niagara, il programma dedicato alla natura in onda dal prossimo settembre su Raidue(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:05:00 GMT)

Donne incinte prendevano viagra per test : 11 bimbi morti in Olanda - : Secondo la ricerca del Centro medico dell'Università di Amsterdam, riportata dal Guardian , la pillola blu avrebbe dovuto rafforzare la placenta e favorire la crescita dei feti. Altri bimbi coinvolti ...