Air Force Renzi | il premier Conte | “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”

Conte rottama l'Airforce-Renzi : stop al mega-contratto dell'Airbus : ROMA - Il premier Giuseppe Conte volerà con mezzi più economici. rottamato il super-aereo della presidenza del Consiglio voluto dall'ex premier Matteo Renzi. 'Meno spreco di denaro pubblico, meno ...

Toninelli a commissari Alitalia : stop leasing Air Force Renzi : Milano, 26 lug., askanews, - Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha scritto una lettera assieme ai ministri Luigi Di Maio e Elisabetta Trenta, nella quale si chiede formalmente ai commissari ...

Liverpool - volo in ritardo? La squadra si allena sulla pista della US Air Force : ... il duttile centrocampista classe 1986 ha notato: "volo in ritardo? Significa che ho appena giocato di fronte al secondo difensore più costoso del mondo ". Davanti all'aeronautica americana spicca ...

Usa - Trump furioso con Melania : sull’Air Force one guardava la Cnn. “È la fabbrica di fake news” : L’immagine di marito e moglie che litigano su cosa guardare alla tv è un cliché da cui neanche la coppia presidenziale statunitense si salva. Il retroscena è stato raccontato dal New York Times: stando alla ricostruzione del quotidiano, quando sull’Air force one in volo verso gli Stati Uniti, Donald Trump si è accorto che Melania sta guardando l’odiata Cnn, ha dato in escandescenze. Il canale su cui era sintonizzato il ...

Trump e Air Force one : costo e tutte le novità : Il nuovo Air Force One si farà. E sarà un aereo colossale, realizzato secondo tutte le caratteristiche indicate da Donald Trump in persona. Dopo mesi di tira e molla, conferme e smentite, il portale Bloomberg ha ufficializzato i termini del contratto fra la Casa Bianca e la Boeing Co., che studierà e produrrà il nuovo velivolo presidenziale a stelle e strisce: ben 3,9 miliardi di dollari di investimento, per due nuovi Boeing 747-8 che saranno ...

Air Force Usa - droni gregari Valkyrie in volo entro l'anno : entro l'anno l'USAF inizierà i test di volo con il drone gregario XQ-58A Valkyrie. Il programma Loyal Wingmen dell'Aeronautica statunitense prevede formazioni miste composte da piattaforme autonome ...

F1 – Sulla pista di Silverstone le monoposto - in cielo lo spettacolo della squadra acrobatica della Royal Air Force [GALLERY] : La squadra acrobatica della Royal Air Force dà spettacolo a Silverstone in occasione del Gp di Gran Bretagna di Formula Uno Mentre sul circuito di Silverstone si sta correndo il decimo round del campionato mondiale di Formula Uno, lo spettacolo è anche in cielo. Basta alzare lo sguardo per ammirare la squadra acrobatica della Royal Air Force a lavoro. I colori della Gran Bretagna si spargono nel cielo inglese grazie alle scie degli aerei. ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal vero orientamento del dl Dignità agli sprechi dell’Air Force Renzi : E’ vero che il decreto Dignità varato dal ministro Luigi Di Maio farà perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e rovinerà la nostra economia? E’ vero come dice Matteo Salvini che la sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega Nord è una sentenza politica per colpire la Lega al governo? E’ vero quel che dice Matteo Renzi che il contratto pubblicato dal Fatto Quotidiano sul suo aereo ...

Air Force Renzi - il Fatto svela i costi. L’ex premier : “L’ho voluto io - ma non ci sono mai salito” : “Le fake news servono a coprire le notizie vere: oggi nessuno parla più della legge Fornero, della Flat tax, degli argomenti veri della vita degli italiani, ma si gioca tutto sulla finzione e sulla paura. Ma noi diciamo no e lavoriamo col sorriso e determinazione”. Queste le parole che Matteo Renzi ha affidato a Facebook dopo la pubblicazione, su ilFattoQuotidiano di mercoledì 4 luglio, del servizio che svela i termini del contratto ...

Trump - Air Force One sorvola Venezia : ANSA, - SINGAPORE, 10 GIU - L'Air Force One di Donald Trump, lasciato il Canada dopo il G7, ha sorvolato Venezia e tutto il mar Adriatico nella rotta di avvicinamento a Singapore in vista del summit ...

