Air Force Renzi | Di Maio e Toninelli salgono sull’aereo | “Ci sono 300 posti e Renzi

Tutta la storia dell’Air Force Renzi : chi l’ha comprato - quanto costa e chi l’ha usato finora : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler revocare il contratto di leasing per l'Airbus 340-500 stipulato dal suo predecessore Matteo Renzi. Su quello che è stato definito 'l'Air Force Renzi' rimangono poche certezze e molto dubbi. Ecco quando è stato comprato, a quale scopo e come e da chi è stato utilizzato finora.Continua a leggere

Di Maio e Conte : “Salutiamo l’Air Force Renzi - mai più sprechi”. La replica : “Bufale - sono disperati” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia l'addio a quello che viene definito l'Air Force Renzi. "Mai più sprechi", afferma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio che ha inviato una lettera ai commissari Alitalia per chiedere la revoca del leasing. Matteo Renzi replica: "L'aereo di Renzi è una bufala. Significa che stanno messi male, sono disperati".Continua a leggere

Air Force Renzi - il premier Conte : “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai commissari di Alitalia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler rescindere il contratto di leasing da 150 milioni di euro del mega aereo di Stato Airbus 340-500 voluto dall’ex premier Matteo Renzi. “Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato” ha scritto su Facebook. Ma tra il dire e il fare c’è di ...

Giuseppe Conte rottama l'Air Force Renzi per i voli di Stato : Lo hanno chiamato dal primo giorno "l'aereo di Renzi", anche se l'allora presidente del Consiglio non lo ha mai usato. Aveva però voluto il nuovo aereo presidenziale. Da allora tante polemiche e poche ore di volo. Ora che il premier è Giuseppe Conte, la volontà è rescindere il contratto di leasing con Airbus per gli A340-500 per i voli di Stato."Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che ...

Liverpool - volo in ritardo? La squadra si allena sulla pista della US Air Force : ... il duttile centrocampista classe 1986 ha notato: "volo in ritardo? Significa che ho appena giocato di fronte al secondo difensore più costoso del mondo ". Davanti all'aeronautica americana spicca ...

Usa - Trump furioso con Melania : sull’Air Force one guardava la Cnn. “È la fabbrica di fake news” : L’immagine di marito e moglie che litigano su cosa guardare alla tv è un cliché da cui neanche la coppia presidenziale statunitense si salva. Il retroscena è stato raccontato dal New York Times: stando alla ricostruzione del quotidiano, quando sull’Air force one in volo verso gli Stati Uniti, Donald Trump si è accorto che Melania sta guardando l’odiata Cnn, ha dato in escandescenze. Il canale su cui era sintonizzato il ...

Trump e Air Force one : costo e tutte le novità : Il nuovo Air Force One si farà. E sarà un aereo colossale, realizzato secondo tutte le caratteristiche indicate da Donald Trump in persona. Dopo mesi di tira e molla, conferme e smentite, il portale Bloomberg ha ufficializzato i termini del contratto fra la Casa Bianca e la Boeing Co., che studierà e produrrà il nuovo velivolo presidenziale a stelle e strisce: ben 3,9 miliardi di dollari di investimento, per due nuovi Boeing 747-8 che saranno ...

Trump vuole rinnovare Air Force 1 - "rosso - bianco e blu" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve