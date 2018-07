Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re Il racconto dell’Archeologia” | Dal 27

romadailynews

(Di giovedì 26 luglio 2018)– Dal 27 luglio 2018 aiLadei Re. Ildell’Archeologia, una nuova importantead ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi neiCivici. Per info www.incomune.it Gli inizi disono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della fondazione tramandatici dagli storici antichi: dalla Lupa che allatta i Gemelli presso la palude ai piedi del Palatino alla disputa fratricida tra Romolo e Remo. Un immaginario rafforzato dalla circostanza che l’immagine dimaggiormente proposta nei secoli è legata ai simboli e agli edifici del suo passato imperiale, e, d’altra parte, dalla difficoltà nel rintracciare opere immediatamente riconducibili alle fasi precedenti della vita della ...