huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Agid, una scelta complessa per Bongiorno e cruciale per l'Italia - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Agid, una scelta complessa per Bongiorno e cruciale per l'Italia - gortombina : Agid, una scelta complessa per Bongiorno e cruciale per l'Itaila - CinziaSally : RT @HuffPostItalia: Agid, una scelta complessa per Bongiorno e cruciale per l'Italia -

(Di giovedì 26 luglio 2018) L'attenzione mediatica di questi giorni sulle nomine pubbliche sembra, inspiegabilmente, trascurarne una di grande rilevanza: quella di direttore generale dell', l'Agenzia per l'Digitale. E ciò è sintomatico della considerazione residuale che l'innovazione tecnologica ancora riscuote nel nostro Paese: acclamata da tutti, a parole, come la chiave di qualsiasi prospettiva di sviluppo, è stata sinora relegata a un percorso a sé stante, luminoso ma di fatto solitario e, come tale, incapace di produrre quegli effetti straordinari di cui è potenzialmente portatrice. Quasi che l'ICT potesse di per sé contaminare mondi che, nel pubblico come nel privato, hanno marciato, e continuano a voler marciare, per inerzia, come se l'innovazione non li riguardasse, confidando nell'infondata speranza che le tecnologie possano, magicamente, innovare tutto ...