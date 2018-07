After film news | Hardin non avrà i piercing; Vance | Nate e Logan non ci saranno

After film - news ufficiale : uscirà al cinema il 12 aprile 2019 : Quando esce il film di After al cinema? Il 12 aprile 2019 L’Aviron Pictures, la casa di produzione che ha acquistato i diritti del libro After di Anna Todd, ha annunciato la data d’uscita del film. La pellicola con protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin uscirà al cinema il prossimo 12 aprile 2019. Dunque, non […] L'articolo After film, news ufficiale: uscirà al cinema il 12 aprile 2019 proviene da Gossip e Tv.

After film - Shane McGhie è Landon : perché non è stato scelto Gregg Sulkin : After film cast, l'attore che interpreta Landon è Shane Paul McGhie: perché non c'è più Gregg Sulkin Gregg Sulkin non fa parte del cast ufficiale del film di After. Da qualche giorno sono iniziate le riprese della pellicola tratta dall'omonimo libro di Anna Todd e sul set è Shane Paul McGhie ad indossare i panni […]

After film - riprese iniziate : il cast di attori e le prime foto dal set : Le riprese del film di After sono iniziate: le foto dal set e chi sono gli attori Lunedì 16 luglio 2018 resterà una data importante per tutti i lettori di After. In questo giorno sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, le riprese dell'omonimo film tratto dal libro di successo di Anna Todd. Una pellicola a […]

After film - Daniel Sharman : "Hardin? Ecco perché non sono stato scelto" : perché Daniel Sharman non è più Hardin nel film di After Daniel Sharman è tornato a parlare del film di After, tratto dall'omonimo romanzo di successo di Anna Todd. I lettori sognavano di avere l'attore inglese nei panni del protagonista, quelli di Hardin Scott, ma alla fine la parte è andata a Hero Fiennes-Tiffin. Come […]

After film : Josephine Langford è la nuova Tessa - scelto anche Jace : After film, news ufficiali: scelta la nuova Tessa e l'attore che farà Jace Dopo l'addio di Julia Goldani Telles per alcune divergenze con i produttori, è stata scelta la nuova Tessa del film di After. Nelle ultime ore è stato confermato quello che già molti fan sospettavano: la scelta è ricaduta sulla giovane attrice australiana […]