Aeroporti : passa ad Enav servizio meteorologico Rimini (2) : (AdnKronos) – Tutte le attività si sono concluse con la firma delle Convenzioni a cura delle Amministrazioni coinvolte, confermando l’elevato livello di cooperazione dei diversi attori, sia nel settore civile sia in quello militare, nella fase di preparazione di tali eventi. Il subentro di Enav all’Aeronautica Militare nel servizio meteorologico di Rimini segue quello nella gestione della torre di controllo sull’aeroporto ...

Aeroporti : passa ad Enav servizio meteorologico Rimini : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Da oggi, nell’ambito del Piano di Transito degli Aeroporti militari all’aviazione civile, coordinato dall’Enac in qualità di autorità per l’aviazione civile, i servizi di meteorologia aeronautica sull’Aeroporto di Rimini, finora erogati dall’Aeronautica Militare, transitano ad Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. Il transito del servizio ...

Aeroporti : Casellati - passare da concorrenza a sinergia strategia vincente : Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – “Vorrei sottolineare alcuni aspetti che ritengo sintomatici di un ambiente che sa lavorare in sinergia con le istituzioni, riesce ad accompagnare lo sviluppo anche attraverso intuizioni vincenti, si pone obiettivi ambiziosi che possono realmente innovare il tessuto produttivo dell’intero indotto”. Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati oggi alla cerimonia per la ...