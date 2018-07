Aereo di Stato Etihad | Toninelli | Trenta e Di Maio revocano il contratto

Salvini alla finale dei Mondiali - dopo le polemiche lui replica : “Nessun Aereo di Stato - ero su un normale volo di linea” : “Non c’è Stato nessun volo di Stato, sono arrivato su un normalissimo volo di linea“. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa a Mosca ha chiuso le polemiche sul suo viaggio in Russia per assistere alla finale dei Mondiali di calcio. Il vicepremier ha anche precisato che il tutto “era organizzata dalla Fifa“, replicando a chi lo aveva criticato, anche ritirando fuori un suo post del 2015 ...

'Alla finale dei Mondiali con l'Aereo di Stato'. Salvini - arriva la botta - e le foto - : Il match finale si è concluso come tutto il mondo sa, ma sul 'campo' restano polemiche. Tante polemiche. Che Salvini non vedesse l'ora di tornare a Mosca con le insegne da ministro della Sicurezza è ...

“Alla finale dei Mondiali con l’Aereo di Stato”. Salvini - è polemica : Insomma, la versione ‘gufo’ di Matteo Salvini non funziona. O, almeno, si è inceppata. È da giorni che il ministro dell’Interno dava notizia a tutti della sua preferenza per la Croazia campione del mondo. E, con lui, tutti i Salvini boys a sottolineare che ‘buuu’ la Francia perché Macron non si prende i migranti e, peggio ancora, perché la Nazionale d’Oltralpe “ha troppi neri”. Sì, si è ...

Al largo delle coste della Crimea avvistato Aereo britannico - : L'aereo dell'aviazione britannica reale è andato in ricognizione lungo le coste della Crimea, segnala Mil Radar. L'aereo Raythen Sentinel è volato dalla base militare di Akrotiri, sull'isola di Cipro ...

Siria - media di Stato : bloccato attacco Aereo israeliano a sudovest : Siria, media di Stato: bloccato attacco aereo israeliano a sudovest Siria, media di Stato: bloccato attacco aereo israeliano a sudovest Continua a leggere L'articolo Siria, media di Stato: bloccato attacco aereo israeliano a sudovest proviene da NewsGo.

Buone notizie - Conte prende l’Aereo di Stato e non vola con Ryanair : Roma. Dopo anni e anni di demagogia grillina un tanto al chilo sui “voli blu”, Giuseppe Conte è volato al G7 in Quebec con il mezzo adeguato per un presidente del Consiglio: l’areo di Stato. Naturalmente, precisano i Cinque stelle in una nota inviata alle agenzie giovedì 7 giugno, Conte è Stato “cos

Conte - il Pd attacca sull'Aereo di Stato : è lo stesso di Renzi : 'Per andare in Canada al G7 il premier Conte viaggia esattamente con lo stesso aereo blu usato in questi anni da tutti i presidenti del Consiglio, compreso Renzi: farebbe bene ad evitare gaffe ...

Conte - il Pd attacca sull'Aereo di Stato : è lo stesso di Renzi : 'Per andare in Canada al G7 il premier Conte viaggia esattamente con lo stesso aereo blu usato in questi anni da tutti i presidenti del Consiglio, compreso Renzi: farebbe bene ad evitare gaffe ...

Conte e l'Aereo di Stato - mugugni a 5 stelle : Sembra di stare nel film di Ficarra e Piccone, 'L'ora legale'. Tutti votano per il cambiamento, poi il cambiamento va al governo, e cominciano i mugugni. Nei bar di Roma non si fa che borbottare: '...

Le ridicole polemiche sull’utilizzo dell’Aereo di Stato da parte del presidente del Consiglio Conte : Il presidente Conte è volato in Canada per presenziare al G7 con un volo di Stato e per questo il Movimento 5 Stelle ha diramato un comunicato stampa quasi "di scuse". Ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non solo ha il diritto di utilizzare il volo di Stato per recarsi agli incontri internazionali e istituzionali, ma ha il dovere di utilizzarlo per non recare disturbo ai concittadini ed evitare di creare situazioni di pericolo.Continua ...

Conte fa il grillino al G7 in Canada : “Con l’Aereo di Stato perché su quello di linea non c’era posto” : Comunque andrà a finire, il principio di questa legislatura e dell’avventura governativa dei giallo-verdi (o giallo-blu), sarà ricordato per taxi, bus, ferrivecchi del cielo. perché nell’era nuova dell’anti-casta, e del tagli tagli generale, i trasporti sono una cosa da non prendere alla leggera. Simboli che veicolano messaggi più che persone....

G7 - Conte vola in Canada con un Aereo di Stato. M5s : “Non è l’Airbus di Renzi” : Il primo viaggio istituzionale di Giuseppe Conte è con un aereo di Stato. Il “volo blu”, diretto al G7 di Charlevoix, in Quebec, è decollato alle 19 da Roma. Per la sua trasferta in Canada, quindi, il neo presidente del Consiglio non ha utilizzato un volo di linea, tema sul quale negli scorsi anni sono state vibranti le polemiche dei Cinque Stelle. Ma, precisano i pentastellati all’Ansa, non si tratta del Airbus A340, aereo ...