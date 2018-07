“Adesso basta!” Di Maio furioso | la decisione | “Fuori dal MoVimento 5 stelle”

caffeinamagazine

: Eh mia cara Josephine la pacchia è finita! Ti sei divertita a stare 48h alla deriva su un pezzo di legno in compagn… - SirDistruggere : Eh mia cara Josephine la pacchia è finita! Ti sei divertita a stare 48h alla deriva su un pezzo di legno in compagn… - salvatorericci8 : @ventezurbaine @cavaliereultimo Una volta le donne andavano pazze per i belli,anche se ebrei come Neuman, adesso b… - RiflessoDiLuna : RT @BucetiPaola: @fattoquotidiano Ahahahah dalla 32a settimana Ryanair non permette di volare se devi prendere una nave traghetto è vietato… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) A richiedere la sua espulsione è stato il vicepremier, nonché leader indiscusso del5 Stelle, Luigi Di. Parliamo naturalmente di Andrea Mura, il deputato grillino finito alla ribalta per le sue assenze in Parlamento, è stato espulso dal Gruppo Parlamentare del5 Stelle. Ad annunciarlo sul Blog delle Stelle è Francesco D’Uva, capogruppo del M5S alla Camera. “Ogni singolo parlamentare del5 Stelle ha il dovere di rappresentare esclusivamente le istanze dei cittadini – sottolinea D’Uva – Ogni singolo portavoce del5 Stelle deve svolgere il proprio incarico dando priorità solamente agli 11 milioni di italiani che lo scorso 4 marzo hanno votato per il. Per tale motivo non è tollerabile l’atteggiamento del deputato Andrea Mura che con il 96,8% di assenze in Parlamento ha dimostrato ...