Acqua su Marte | c’è un lago sotterraneo al polo sud

Scoperta Acqua su Marte - Coldiretti : al via gli orti spaziali con ulivi e pomodori : Dagli ulivi alle insalate, dalle patate ai pomodori, è corsa alla sperimentazione per l’agricoltura nello spazio ma anche su altri pianeti per le future colonie umane, mentre gli astronauti della ISS, la Stazione spaziale internazionale, hanno già assaggiato dell’insalata cresciuta in assenza di gravità. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla Scoperta del grande lago di acqua salata a un chilometro e mezzo sotto i ghiacci del Polo Sud ...