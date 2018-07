Accordo Trump-Juncker Borse europee respirano dopo la tregua dazi Usa-Ue

TREGUA DAZI USA-UE PIACE A MERKEL/ Accordo Trump-Juncker - la Francia frena : “servono chiarimenti” : Cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora DAZI sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:40:00 GMT)

Dazi - la trattativa interrotta di Marchionne : 'Trump ha le sue ragioni - un Accordo si può trovare' : ROMA - Un'operazione non conclusa. L'ultima trattativa del guerriero. Del manager illuminato. Un uomo che era molto più di un capitano d'industria, l'italiano...

Accordo Trump-Juncker - cosa cambia per aziende Usa e Ue/ Draghi “buon segno” : mercati ok dopo intesa commercio : cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora dazi sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Germania plaude a Accordo 'costruttivo' Juncker-Trump su commercio : Roma, 26 lug., askanews, - Commenti positivi dalla Germania all'accordo di tregua di tregua, stipulato ieri dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker con il presidente Usa Donald ...

Accordo JUNCKER-TRUMP/ Cosa cambia per le aziende europee : sulle auto si rischia ancora : Cosa cambia per le aziende dopo l'ACCORDO JUNCKER-TRUMP. Si rischiano ancora dazi sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:12:00 GMT)

Cosa cambia per le aziende europee dopo l’Accordo Juncker-Trump : Trump ha promesso che non aumenterà le tasse sulle auto europee, Cosa che secondo molti eviterà conseguenze disastrose The post Cosa cambia per le aziende europee dopo l’accordo Juncker-Trump appeared first on Il Post.

Accordo Trump-Juncker sui dazi. L'Europa comprerà piu soia e gas - via le tariffe su acciaio e alluminio : L'annuncio dopo quasi tre ore di incontro alla Casa Bianca tra Trump e Juncker. L'Unione europea acquisterà più soia e gas dagli Stati Uniti, che in cambio si impegnano ad eliminare i dazi su acciaio ...

Tregua sui dazi tra Usa-Ue : Accordo tra Trump e Juncker : E' Tregua sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea. Alla fine il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è riuscito a raggiungere un accordo con il presidente Donald Trump che ...

Tregua sui dazi USA-Ue - Trump e Juncker trovano l'Accordo : ... insieme con altri partner, rafforzare la WTO" - ha commentato il direttore dell'FMI, Christine Lagarde - sottolineando che " l'economia globale può avere solo benefici quando i paesi di impegnano a ...

Dazi - raggiunto Accordo Usa-Europa : tregua armata fra Trump e Juncker : NEW YORK Svolta sui Dazi tra Usa e Ue. Al termine dell'incontro tra Junker e Trump, i due leader sono brevemente apparsi nel giardino della Casa Bianca per annunciare che un accordo preliminare è ...

Dazi - c'è l'Accordo Trump-Ue : "Restano soltanto sulle auto" : Unione europea e Stati Uniti sembrano aver trovato un accordo sul tema dei Dazi. O almeno una base su cui lavorare. Il presidente Usa ha infatti promesso al presidente della Commissione Ue di "risolvere" la questione dei Dazi sull'acciaio e l'alluminio. In cambio la Ue comprerà dagli Usa più gas naturale e più soia. Juncker ha confermato di avere raggiunto un accordo con Trump sul commercio."Il nostro obiettivo è quello di zero Dazi, eccetto i ...

Dazi - Trump annuncia l'Accordo con la Ue : "L'obiettivo è : zero tariffe su beni industriali" : WASHINGTON - 'Oggi è un grande giorno, con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue': lo ha detto Donald Trump dopo aver incontrato il presidente della Commissione europea ...