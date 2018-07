Accordo con Juncker sui dazi | in Europa gas americano e soia 

Dazi - Trump annuncia l'Accordo con la Ue : "L'obiettivo è : zero tariffe su beni industriali" : WASHINGTON - 'Oggi è un grande giorno, con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue': lo ha detto Donald Trump dopo aver incontrato il presidente della Commissione europea ...

Dazi - incontro alla Casa Bianca. Trump : “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker : “Abbiamo raggiunto un Accordo” : “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell’incontro sui Dazi commerciali con il presidente americano, Donald Trump, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue”. “Ci siamo ...

Roma - Casa delle donne è rottura con sfratto Niente Accordo con il Comune : Ora la Casa Internazionale delle donne di Trastevere potrebbe chiudere per davvero. Ieri, dopo mesi di annunci, c'è stato l'incontro tra il direttivo della Casa e il Comune, rappresentato da una ...

Messico-Canada : incontro ministri Esteri su Nafta - benefici per America del nord solo da Accordo a tre : ... win, win'", ha detto la ministro al termine dell'incontro con l'omologo Luis Videgaray, alla presenza dei responsabili dell'Economia, Ildefonso Guajardo e Jim Carr. Videgaray, riferisce il ...

Synology : Accordo di distribuzione con Computer Gross : Milano, 25 luglio 2018 – Dopo il lancio del Partner Program ad inizio 2018, Synology rafforza ulteriormente il suo canale italiano siglando un accordo strategico con Computer Gross, distributore ad alto valore aggiunto specializzato di soluzioni ICT leader in Italia. Questa partnership si inserisce perfettamente nel quadro del Synology Partner Program, che ha l’obiettivo di creare una rete di Partner qualificati, in grado di rispondere a tutte ...

Usa - Trump : “Sono pronto a un vero Accordo con l’Iran” : Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” proviene da NewsGo.

Europa cauta. A Milano vendite su St - Creval festeggia Accordo con Agricole : Torna debole la galassia Agnelli-Elkann: Fca pubblica la semestrale, primo banco di prova per il Ceo Manley. Bene Saipem dopo i conti. A Washington incontro Trump-Juncker sui dazi. Euro attorno a quota 1,17 dollari...

Iliad - Accordo con INWIT per ampliamento della copertura di rete : Iliad, accordo con INWIT per l'affitto di 11 mila siti Iliad, accordo con INWIT per ampliamento della copertura di rete Raggiunta quota 1 milioni di utenti , Iliad si concentra sull'ampliamento del ...

LVenture sigla Accordo di co-investimento con Hatcher+ : Teleborsa, - LVenture Group ha siglato una partnership con Hatcher+, fondo di Venture Capital internazionale, specializzato nell'utilizzo dei big data. L'accordo prevede il co-investimento di Hatcher+ ...

Usa - Trump : 'Sono pronto a un vero Accordo con l'Iran' : Il presidente americano Donald Trump si è detto "pronto a un vero accordo con l'Iran". L'annuncio è arrivato durante un incontro con i veterani in Kansas, a poche ore dal duro attacco nei confronti ...

LVenture sigla Accordo di co-investimento con Hatcher+ : LVenture Group ha siglato una partnership con Hatcher+, fondo di Venture Capital internazionale, specializzato nell'utilizzo dei big data. L'accordo prevede il co-investimento di Hatcher+ nelle ...

Aston Villa - Accordo con Henry : sarà il nuovo allenatore : Campione del mondo con la Francia nel 1998, Henry non può ancora prendere il posto di Steve Bruce: l'Aston Villa deve infatti perfezionare l'accordo con l'attuale tecnico prima di dare l'annuncio. ...

Matteo Renzi in tv : al via le riprese del documentario su Firenze. Pronto l’Accordo con Mediaset : Matteo Renzi Il primo ciak è avvenuto in piazza Santa Croce a Firenze. E in scena c’era lui: Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd ha registrato le prime scene del documentario in quattro puntate dedicato al capoluogo toscano e prodotto da Lucio Presta, di cui sarà il protagonista in qualità di voce narrante. In veste di novello divulgatore, il politico si prepara al debutto in tv: Mediaset, infatti, avrebbe già Pronto per lui un ...

Raggi : nostro obiettivo chiudere campi rom - d’Accordo con Salvini : Roma – “Condivido l’analisi di Salvini. I campi rom, come tutti romani sanno, sono un caos dal 2008, da quando sostanzialmente esistono in maniera ufficiale. Drenano dalle casse del Comune circa 25 milioni di euro l’anno e fanno vivere cittadini e persone in condizioni pessime, sia dentro al campo che per chi rimane fuori”. “Finalmente noi abbiamo messo le mani su questa situazione. Il nostro obiettivo ...