Accordo commerciale Usa-Ue | restano barriere sulle auto

Brexit - Donald Trump minaccia Theresa May : “Non mi hai ascoltato - a rischio l’Accordo commerciale con gli Usa” : ll presidente Usa Donald Trump arriva in visita Gran Bretagna e in un'intervista al Sun attacca la premier Theresa May sulla sua proposta di Brexit morbida. Parole di elogio per l'avversario della May ed ex ministro Boris Johnson: "Lui sarebbe un ottimo primo ministro". Critiche anche alla politica migratoria europea.Continua a leggere